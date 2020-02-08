Furkan Korkmaz kariyer rekoru kırdı

NBA’de heyecan 8 maçla devam etti. Doğu Konferansı’nda ilk 4 yarışı veren Philadelphia 76ers, Batı Konferansı’nda play-off kovalayan Memphis Grizzlies’ı evinde 119-107 yenerken karşılaşmaya milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz damga vurdu.

Milli basketbolcu 29 dakika süre aldığı maçta 34 sayıyla oynarken, 9’da 7 dış sayı isabeti bulup 6 ribaund ve 4 asistlik katkı verdi.

22 yaşındaki milli basketbolcu aynı zamanda karşılaşmada attığı 9’da 7’lik üçlük isabeti ile üçlük rekorunu da geliştirmiş oldu. Philadelphia’da ayrıca Ben Simmons 22, Tobias Harris 21 ve Joel Embiid 10 sayı 10 ribaundluk double double performansı ile galibiyete katkı sağladı.

Furkan bir önceki kariyer rekorunu 18 Ocak’ta Chicago Bulls’a karşı aldıkları galibiyette 24 sayı atarak kırmıştı.

NBA’DE GECENİN SONUÇLARI

Washington Wizards 119-118 Dallas Mavericks

Boston Celtics 112-107 Atlanta Hawks

Indiana Pacers 106 – 115 Toronto Raptors

Oklahoma City Thunder 108 – 103 Detroit Pistons

Phoenix Suns 127 – 91 Houston Rockets

Sacramento Kings 105 – 97 Miami Heat

Utah Jazz 117 – 114 Portland Trail Blazers