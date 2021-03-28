Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

ANKARA (AA) – 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya, konuk ettiği Gürcistan'ı uzatmalarda attığı golle 2-1 mağlup etti.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasının ikinci günü, TSİ 19.00'da başlayan karşılaşmalarla devam etti.

B Grubu'nda İspanya, konuk ettiği Gürcistan'ı son dakikalarda attığı golle 2-1 yendi. Gürcistan'ın golünü 44. dakikada Kvaratskhelia, İspanya'nın gollerini ise 56. dakikada Ferran Torres ve 90+2. dakikada Olmo kaydetti. Gürcistan'da oyuna sonradan giren Shengelia, 90+4. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

I Grubu'nda İngiltere, konuk olduğu Arnavutluk'u 38. dakikada Kane, 63. dakikada Mount'un golleriyle 2-0'lık skorla geçti.

F Grubu'nda ise Danimarka, ağırladığı Moldova'yı rekor farkla yendi. Ev sahibi ekip, bir penaltıdan olmak üzere Dolberg (2), Damsgaard (2), Stryger Larsen, Jensen, Skov ve Ingvartsen'ın golleriyle rakibini 8-0 yendi. Bu skorla Danimarka, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki en farklı galibiyet rekorunu kırdı.

J Grubu'nda ise Ermenistan, konuk ettiği İzlanda'yı 2-0 mağlup etti.