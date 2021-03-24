Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
Hollanda: Krul, Tete, De Ligt, Blind, Wijndal, De Roon, Wijnaldum, De Jong, Malen, Berghuis, Depay
Goller: Dk. 15 ve 35 (Penaltıdan) Burak Yılmaz (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 32 Kenan Karaman, Dk. 36 Ozan Tufan (Türkiye)
İSTANBUL (AA) – 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu müsabakasında A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamlandı.
2. dakikada soldan topu süren Malen, ceza sahası dışında kaleyi karşısına alarak şutunu çekerken, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.
15. dakikada A Milli Takım öne geçti. Kenan Karaman'ın kendi yarı alanından uzun pasında soldan defansın arkasına sarkan Hakan Çalhanoğlu, topu Burak Yılmaz'a gönderdi. Burak'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak De Light'a çarparak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0.
20. dakikada Malen, Delay'ın soldan pasında ceza sahası çizgisi üzerinde şutunu çekti. Uğurcan sağına uzanarak topu kontrol etti.
34. dakikada Kenan Karaman'ın pasında ceza sahasına giren Okay Yokuşlu, Malen'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Michael Oliver penaltı noktasını gösterdi.
35. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Burak Yılmaz, sert bir şutla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 2-0.
45. dakikada Berghuis'in sağdan kullandığı kornerde, De Light'ın altı pas önünden kafa şutu sonrası top yan direğe çarpıp, kaleye yöneldi. Okay Yokuşlu meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kafayla uzaklaştırdı ve gole izin vermedi.
Müsabakanın ilk yarısı A Milli Takım'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.