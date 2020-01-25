Futbol camiası Elazığ için tek ses oldu! Maç gelirleri depremzedelere gönderilecek…

Türkiye dün gece Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremlerle sarsıldı. Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve çevre illerde de deprem şiddetli bir şekilde hissedildi.

Depremin vurduğu illerimiz için yardım çağrıları devam ederken bir çok futbol kulübü ve taraftar grupları da kenetlendi. Bu hafta sonu oynanacak maçlarda elde edilecek gelirlerin Elazığ ve çevre illerindeki depremzedelere gönderileceği açıklandı. İşte kulüplerden ve taraftarlardan yapılan o açıklamalar…

Beşiktaş, salı günü oynanacak basketbol maçında taraftarlarını salona davet edip, devre arasında atkı ve berelerini parkeye atmasını istedi. Atkı ve bereler deprem bölgesine gönderilecek.

DENİZLİSPOR DEPLASMAN GELİRİNİ BAĞIŞLAYACAK

Denizlispor, Antalyaspor maçının deplasman tribünü gelirlerinin #Elazığ ve çevre illerinde depremi hisseden vatandaşlara bağışlanacağını açıkladı:

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan ve çevre il ve ilçelerde de hissedilen deprem dolayısıyla kulübümüz depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkı sağlamak için harekete geçti. Kulüp Başkanımız Ali Çetin, yarın oynanacak Yukatel Denizlispor-Antalyaspor Süper Lig karşılaşmasında deplasman tribünü gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağını söyledi. Elazığ merkezli depremin üzüntüsü içinde olduklarını belirten kulüp başkanımız Ali Çetin, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yukatel Denizlispor Kulübü olarak depremzedelerimizin her zaman yanında olacağız. İlk olarak Antalyaspor maçında deplasman tribününden elde edeceğimiz geliri bağışlayacağız. Bundan sonraki süreçte de yardımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

GENÇ FENERBAHÇELİLER ATKI, BERE VE ELDİVENLERİ SAHAYA ATACAK

Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu, Başakşehir maçında atkıların, berelerin, eldivenlerin ve evde fazla görülen ne varsa yanlarında getirilerek maç sonunda sahaya atılacağını açıkladı.

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş twitter hesabından yaptığı açıklamada Balıkesirspor maçının hasılatını depremzedelere gönderileceğini duyurdu.

ADANA DEMİRSPOR-BOLUSPOR MAÇI GELİRLERİ DE GİDECEK

TFF 1. Lig’de yarın sahasında Boluspor ile karşılaşacak Adana Demirspor, maçın tribün gelirini, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara ulaştıracak Kulüpten yapılan açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi. Taraftara da çağrıda bulunulan açıklamada, “Yarın Boluspor ile yapılacak müsabakanın gelirleri Elazığ’da yaşanan depremde zarar gören vatandaşlarımıza yardım amaçlı kullanılacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.” denildi. Adana Demirspor ile Boluspor, yarın saat 19.00’da 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda karşılaşacak.

Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale, Ankaragücü maçında atkılarını depremzedelere ulaştırılmak üzere sahaya atacaklarını açıkladı.

‘YARIN MAÇA GİDİYORUZ VE TRİBÜNLERİ DOLDURUYORUZ’

Yılport Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, Samsunspor’un yarın (Pazar günü) kendi evinde Başkent Akademi Futbol Kulübü ile oynayacağı karşılaşmanın gelirini Elazığ’daki depremzedelere bağışlayacağını duyurdu. Sosyal medya üzerinde yaptığı açıklama ile vatandaşları tribünleri doldurmaya davet eden Yıldırım mesajında şunları yazdı;

“Elazığ’daki depremden dolayı Elazığlıların acısını gönülden paylaşıyoruz. Bu nedenle bu haftaki Bugsaşspor maçının gelirlerini Elazığ’daki depremzedelere yardım olarak vereceğiz. Haydi Samsunlular Elazığ’a yardım için yarın maça gidiyoruz ve tribünleri dolduruyoruz. Yarın bende maçtayım” ifadelerini kullandı. Yüksel Yıldırım’ın yaptığı açıklamaya destek mesajları yağdı.