Futbol dünyası, depremzedeler için Omuz Omuza! (Omuz Omuza yardım kampanyasında ne kadar bağış toplandı?)

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ülkemizi sarsan ve hepimizin yüreğini en derinden yaralayan deprem felaketi sonrası Türk futbolu ‘Omuz Omuza’ verdi. Türk ve dünya futbol ailesinin deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için bir araya geldiği bu tarihi yayına; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu başta olmak üzere tüm Süper Lig kulüp başkanları katıldı.

Süper Lig maçları iki hafta şifresiz yayınlanacak

‘Omuza Omuza’ Yardım ve Dayanışma Kampanyası Türkiye Futbol Federasyonu’nun 80 milyon TL bağışıyla başladı. Kampanyaya telefonla bağlanan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Spor Toto Süper Lig’in bundan sonraki iki haftasının şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Futbol camiası tek yürek!

Süper Lig kulüplerinin teknik direktörleri Jorge Jesus, Şenol Güneş, Okan Buruk, Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu’nun yanı sıra tüm kulüplerin teknik direktörleri ile ligde forma giyen yerli ve yabancı futbolcular da canlı yayında yer alacak. Türk futbolunun unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim, Mustafa Denizli, Ersun Yanal ve Yılmaz Vural, eski milli futbolculardan Arda Turan ve Nihat Kahveci, Tuncay Şanlı, Hakan Ünsal, Mehmet Topal da “Omuz Omuza” yardım kampanyasına katılan isimler arasında yer aldı.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Kadın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve futbolcuları, Dünya Şampiyonu Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve oyuncuları, MHK Başkanı Lale Orta, eski FIFA hakemi Cüneyt Çakır ve Süper Lig hakemlerinden bazıları da depremzedelerimize yardım için gerçekleştirilecek bu önemli gecede stüdyoda bulundu.

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Futbol dünyasının ünlü isimleri Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Arsenal’in unutulmaz hocası Arsene Wenger, Galatasaray ve Rumen futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi ve Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza ile Manchester City’nin kaptanı İlkay Gündoğan özel gecede videolu mesajlarla afetzedelere seslendi.

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Bakan Kasapoğlu: Spor camiası ile gurur duyuyoruz

Omuz Omuz’a programına ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bağlandı. Süper Lig maçlarının önümüzdeki 2 hafta şifresiz olacağını duyuran Kasapoğlu, “Devletimizin ve milletimizin ilk andan itibaren omuz omuza olması hep bizim için gurur tablosuydu. Umarız omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Peş peşe yaşanan depremler ve spor camiasının birbirine sımsıkı kenetlenmesi, yaraları sarmak için bir olmasıyla gurur duyuyoruz. Bu gece de inşallah aynı birlik ve beraberliği yaşayacağız. Bu geceye omuz veren futbol camiamızın her bir paydaşına şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

İŞTE OMUZ OMUZA KAMPANYASINA YAPILAN BAĞIŞLAR:

Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım oyuncularıyla birlikte 6 milyon TL’lik bağışta bulunduklarını açıkladı.

Acun Ilıcalı, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi’nin Digitürk adına 20 milyon TL, PSG adına 1 milyon Euro, Avrupa Kulüpler Birliği adına 500 bin Euro bağış yaptıklarını duyurdu.

Cantürk Alagöz, Iğdır FK adına Omuz Omuza bağış kampanyasına 5 milyon TL bağışladı.

Mehmet Ziylan, Flo Ayakkabı adına Omuz Omuza bağış kampanyasına 5 milyon TL bağışladı.

Trendyol, Omuz Omuza bağış kampanyasına 50 milyon TL bağışladı.

Göksel Gümüşdağ, Başakşehir Kulübü olarak 2 milyon TL bağışladıklarını aktardı.

Nevzat Kaya, Muş 1984 Muşspor adına Omuz Omuza bağış kampanyasına 3 milyon TL bağışladı.

Mehmet Evyap, Omuz Omuza bağış kampanyasına 5 milyon TL bağışladı.

Bodrumspor futbolcuları adına Fikret Öztürk, Omuz Omuza bağış kampanyasına 1 milyon TL’lik bağışta bulundu.

Napoli forması giyen Eljif Elmas, takım arkadaşlarıyla beraber Omuz Omuza kampanyasına 100 bin Euro’luk bağış yaptı.

Eyüpspor futbolcuları, Omuz Omuza kampanyasına maç primlerinden 1 Milyon TL bağışladı. Eflatun Sarılılar, stadyum gelirleriyle birlikte toplamda 5 Milyon TL bağışta bulundu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Adana Demirspor’un sezonun geri kalanında oynayacağı tüm iç saha maçlarından elde edilecek geliri ve buna ek olarak 20 milyon TL’nin daha Omuz Omuza kampanyasına bağışlanacağını açıkladı.

Ali Düşmez, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak 100 konteyner bağışladıklarını açıkladı.

Yüksel Yıldırım, Samsunspor olarak Omuz Omuza kampanyasına 5 milyon TL bağışladıklarını dile getirdi.

Türkerler Holding, Omuz Omuza bağış kampanyasına 50 adet konteyner bağışladı.

Rezan Epözdemir, Omuz Omuza bağış kampanyasına 2 milyon TL bağışladı.

Süleyman Hurma, Fatih Karagümrük adına Omuz Omuza bağış kampanyasına 5 milyon TL bağışladı.

Faruk Koca, Ankaragücü adına Omuz Omuza bağış kampanyasına 7 milyon TL bağışladı.

Passolig, Omuz Omuza bağış kampanyasına 2 milyon TL bağışladı.

Ecmel Faik Sarıalioğlu, İstanbulspor olarak Omuz Omuza bağış kampanyasına 5 milyon TL bağış yaptıklarını açıkladı.

Hasan Çetinkaya, Westerlo Kulübü olarak Omuz Omuza bağış kampanyasına 10 milyon TL bağışladıklarını açıkladı.

Ergunlar Lojistik, Omuz Omuza bağış kampanyasına 5 milyon TL bağışladıklarını açıkladı.

Rıfat Perahya, 1907 Fenerbahçe Derneği olarak Omuz Omuza bağış kampanyasına 5 milyon TL bağışladıklarını açıkladı.

Alim Emiroğlu, Kuşadasıspor olarak Omuz Omuza bağış kampanyasına 1 milyon TL bağış yaptıklarını açıkladı.

Dikran Gülmezgil, Omuz Omuza bağış kampanyasına 2 milyon TL bağışladı.

MHK Başkanı Lale Orta, hakem camiası olarak hakem camiası olarak 1 milyon 612 bin 692 TL bağışladıklarını açıkladı.

Erdal Alkış, Omuz Omuza bağış kampanyasına 3000 adet konteyner bağışladığını açıkladı.

Mehmet Cemiloğlu, Omuz Omuza bağış kampanyasına 2 milyon TL bağışladı.

Ali Hakan Kubak, Omuz Omuza bağış kampanyasına 100 bin Euro bağışladığını açıkladı.

Barış Karagöz, Omuz Omuza bağış kampanyasına 1 milyon TL bağışladı.

Omuz Omuza kampanyasına bağış nasıl ve nereden yapılır?

Ülkemiz, dünyanın en büyük doğal afetlerinden birini yaşarken SMS ile çok kolay bir şekilde bağış yapabilirsiniz. SMS ile bağış için ‘DESTEK’ yazıp 8332’ye gönderim sağlayabilirsiniz.

HAVALE YA DA EFT İLE BAĞIŞ İÇİN

HESAP ADI : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

BAĞIŞ YAPMAK İÇİN GÖRSELE TIKLAYABİLİRSİNİZ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 80 milyon TL ile ‘Omuz Omuza’ kampanyasını açtıklarını dile getirdi, şu ifadeleri kullandı:

“Önce milletimizin başı sağ olsun diyorum. Afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yaralananlar da inşallah en kısa zamanda acil şifa bulur ve aralarımıza katılırlar. Depremin hemen ilk günü Türkiye Futbol Federasyonu olarak 20 milyon TL bir bağışta bulunduk. Arkasında tüm Süper Lig kulüplerimiz 59 milyon TL bir bağış yaptılar. Yine 1. lig kulüplerimiz 5 milyon TL bir bağış yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu da bunun üzerine 16 milyon TL ekleyecek ve 80 milyon TL ile bugün bu ‘Omuz Omuza’ kampanyasını açıyoruz”

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Keşke elimizden daha fazla şey gelebilseydi

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Öncelikle baş sağlığı dilemek istiyorum. Çünkü gerçekten Hatay’da bulunduğum sürede 100 kişi tanıdıysam hemen hemen bunun yarısını yakınını kaybettim. Geride kalanların çoğu ya ailesini, ya eşini, ya geçmişini ya da geleceğini kaybetti. Oyüzden ben buradan başta mesai arkadaşım Taner Savut’un ailesine, oyuncu arkadaşımız Christian Atsu’ya, personelimiz Suzan kardeşimize, Onur kardeşimize baş sağlığı dilemek istiyorum. Keşke elimizden daha fazla şey gelebilseydi de onları ayakta tutabilseydik. O yüzden kendi adıma ailelerinden de özür diliyorum. Bu depremde yaralanan, enkaz altında kalan 4 tanesi benim ekibimden 10 tanesi de futbolcu arkadaşlarıma buradan geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Her zaman ihtiyaçları olduğunda ben kendi adıma her zaman yanlarında olmaya çalışacağım.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Bunu yaşayanlar bilir, yaşadığımı bilirim ben

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Fazla söylenecek bir şey de yok. Bu saatten sonra artık söz bir tarafa, yapacaklar bir tarafa kalır. Eminim ki Türkiye’den her yerden yardımlar, kucaklar açıldı, herkes bir şeyler yapmak istedi. Ama yetmiyor, ne yazık ki yetmiyor. Şu an oradaki sorunlar hala devam ediyor. O yüzden elimizden geldiği kadar bu gecelerin, bu birlikteliğin sadece futbol camiası için değil Türk bayrağı altındaki herkesin bu kampanyalara destek vermesini rica ediyorum. Çünkü ben yaşadığım süreçte herkes deprem, afet diyor ama bence felaket öncesi. Bunu yaşayanlar bilir, yaşadığımı bilirim ben. O yüzden de sadece bunu bilerek herkesin elini vicdanına koyarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum.

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Gökhan Zan: Yeni nesillere, yeni bir Antakya yaratmamız gerekiyor

Gökhan Zan: Önümüze bakmamız gerektiğini düşünüyorum. 3-4 haftalık bir periyotta geleceğe umutla bakmak, çözüm odaklı bakmak istiyorum. Ben öncelikle Volkan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Tam bir Hataylı gibi orayı sahiplenen duygularla hareket ettiği için şahsım, halkımız ve tüm inanç sahipleri olan kanaat önderlerimiz adına kendisine şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki var. Sayın değerli başkanlarım, hocalarım ve çok değerli futbolcu kardeşlerim tabii çok acı yaşadık. Yüz yılın felaketini yaşadık. Ancak düşünebiliyor musunuz? Bir buçuk dakika içerisinde bir anda vedalaşamıyorsunuz. Aileniz, komşularınız, dostlarınız, akrabalarınız, şehriniz, anılarınız, tarihiniz ve ruhunuz yok oluyor. Biz bunu tekrar inşa etmemiz lazım. Yeni nesillere, yeni bir Antakya yaratmamız gerekiyor. Çünkü Hatay, Mustafa Kemal Atatürk’ün sadece şahsi meselesi değil, 86 milyonun şahsi meselesidir.

🗣 Gökhan Zan: Bu dayanışma, bu birlik ve beraberlik için herkese çok teşekkür ediyorum. #OmuzOmuza pic.twitter.com/AyU7Nw2eSL

— Fanatik (@fanatikcomtr) March 1, 2023

Gökhan Zan: Türk halkına bu birlik ve beraberlik için çok teşekkür ediyorum

Gökhan Zan: Antakya, kültürel zenginliği ve tüm inanç önderleri ile yüz yıllardan beri daha önce de deprem yaşamış olmasına rağmen her zaman ayağa kalkmış ve önüne bakmıştır. Ben bundan sonra yapılacak olan yardımların programda planlı ve sürdürülebilir olması gerektiğini düşünüyorum. Türk halkına bu birlik ve beraberlik için çok teşekkür ediyorum. Bizlere insanlığın ölmediğini gösterdiler. Bugün bizlerin başına geldi. Yarın Allah göstermesin böyle bir felaketle karşı karşıya kalmayız. Bizler tüm Hatay olarak, sizlerin yanınızda olacağız. Ben tüm kulüp başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, taraftarlarımıza, yardım severlere ve emeği geçen herkese yanımızda oldukları için hepsine şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Birlikte güçlüyüz. İnşallah bu yardımlarla birlikte daha da güçlü olacağız.

Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: İnşallah, birlik ve beraberlik unsuru kalıcı olur

Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bu olaydan ders alıp, dünyanın en güzel ülkesi olan vatanımızı, çocuklarımız için böyle afetlere hazır bir ülke haline getirmeliyiz. Bu liyakatla, bilimle, teknolojiyle oluyor. İnanıyorum ki bundan ders alacağız. Gurur, eşi benzeri görülmemiş olan birliktelik. Bu dayanışmanın eşi benzeri görülmemiş. Ben bu ülkenin kutuplaşmasından çok rahatsız olan bir insanım. Futbol da bu kutuplaşma içinde büyük bir unsur haline geldi. Bu ortamda inşallah, birlik ve beraberlik unsuru kalıcı olur.

Fatih Terim: Her zamankinden daha çok bilime, vizyona ve emeğe ihtiyacımız var

Fatih Terim: Bu memlekete borcumuz var. Sıkıntılı ve zor zamanlardan geçiyoruz, birlikteliğe ihtiyacımız var. Bugün, her zamankinden daha çok bilime, vizyona ve emeğe ihtiyacımız var. Sporun nasıl bir birleştirici gücü olduğunu bilen biriyim.

🗣 Fatih Terim: Afet bölgesindeki gençlerimiz ve çocuklarımız için bir şeyler düşünmek zorundayız. #OmuzOmuza pic.twitter.com/sQUJ0ceG73

— Fanatik (@fanatikcomtr) March 1, 2023

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Yaraların sarılmasında emek veren kim varsa teşekkür ediyorum

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Memleketimiz çok büyük bir felaketi yaşadı. Bunun yaralarını sarmak içinde buradayız. Özellikle Maraş, Antep ve Hatay’ı ziyaret ettim. Bütününü gördüğünüz zaman durum çok başka. Biz bütün Türkiye’yi temsil ediyoruz. Bizim üstümüze bir görev düşüyor. Bu yaraların sarılmasında emek veren kim varsa herkese şahsım ve Galatasaray adına teşekkür ediyorum. Galatasaray olarak buradan bir çağrı yapıyorum. Orada yaşananları gördükten sonra biz ne katkı verebileceğimizi konuştuk. Çarptık, böldük ve büyük bir rakam çıktı. Biz Galatasaray olarak hep diyoruz ki ‘Bizim 30 milyon taraftarımız var.’ her taraftardan 10 lira alsak tamamlayabiliriz. Buradan Galatasaraylılara sesleniyorum. Biz eğer 30 milyonsak taraftar başına 10 lira bağışlarsak 300 milyon TL yapar.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 500 milyon TL’lik taahhüttün altına taraftarıma güvenerek girdim

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Galatasaray olarak 500 adet konteyner satın aldık. 250 adet de kalıcı konut yapacağız. 250 konut, yaklaşık 500 milyon TL demek. Ben, bu 500 milyon TL’lik taahhüttün altına taraftarıma güvenerek girdim. Bu kampanyaya destek bekliyorum. Her taraftarımız 15-20 lira gönderse bu işi Galatasaray taraftarı yapmış olur.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş olarak 6 adet okul yaptıracağız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Çocuklar hep gülsün diye başladık. Gelecek onların. Bu çocukların okuması gerekiyor. Beşiktaş olarak 6 adet okul yaptıracağız.

Hatayspor Yardımcı Antrenörü Ekrem Ekşioğlu: Burada olmam bana mucize gibi geliyor

Hatayspor Yardımcı Antrenörü Ekrem Ekşioğlu: Sevdiğimiz birçok tanıdığımızı kaybettik. Ben de kendi mucizemi yaşıyorum. 7 katlı bir binadaydım ve bina çöktü. Bugün burada olmam bana mucize gibi geliyor. Kendi yaşadıklarımı ve arkadaşlarımın yaşadıklarını hayatım boyunca unutamayacağım. Ribeiro, evinden Erce Kardeşler’in üzerine atlayarak kurtulmuş.

🗣 Ekrem Ekşioğlu: Ruben Ribeiro, ikinci kattaki evinden Erce Kardeşler’in üzerine atlayarak kurtulmuş. İnanılmaz hikayeler var. #OmuzOmuza pic.twitter.com/FzvEykYOph

— Fanatik (@fanatikcomtr) March 1, 2023

Erce Kardeşler: 5 dakika iyiyim, 10 dakika kötüyüm… Kalbimin bir kısmı Hatay’da kaldı

Erce Kardeşler: O gün 3 puanı almıştık. Atsu gol atmıştı, hep beraber çok sevinmiştik. Böyle bir şeyin başımıza geleceğini aklımızın ucundan bile geçirmezdik. Ne diyeceğimi bilmiyorum, ne desek boş. Tek ricam, oradaki insanları unutmayalım. Konuştukça daha kötü hissediyorum. Bazen 5 dakika iyiyim, 10 dakika kötüyüm. Kafam gidip geliyor. Düşündükçe insan daha kötü oluyor. O insanları hiçbir zaman unutmayalım, yıllarca destek verelim. Gereken dersleri çıkaralım ki bir daha böyle bir acı yaşamayalım. Kalbimin bir kısmı Hatay’da kaldı.

Erce Kardeşler, deprem anlarını ve duygularını anlattı. #OmuzOmuza pic.twitter.com/WjYxju29fL

— Fanatik (@fanatikcomtr) March 1, 2023

Sam Adekugbe: Ailem diyebileceğim arkadaşlarımı ve dostlarımı kaybettim

Sam Adekugbe: Hissettiklerimi söylemek çok zor. Ailem diyebileceğim arkadaşlarımı ve dostlarımı kaybettim. Bir çok insan acı çekiyor, çok acı çekiyorum. Acıları gidermek için ortaya konanları bu birlikteliği görmek biraz olsun acıları dindiriyor. Tek vücut olan inanılmaz bir millet… TFF’ye, tüm futbol camiasına teşekkür ederim. Kim ne kadar yardımcı olabiliyorsa, elinden geleni yapmaya çalışıyor. Türkiye çok güçlü, birlikte daha güçlü olacağımıza inanıyorum.

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi: Sizi ailemiz olarak görüyor ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi: Türkiye’de değiliz ancak kalbimiz sizinle. Acınızı paylaşıyoruz. Ali Koç’la da durumu görüştüm, sizinle birlikte olmak bizim görevimiz. Çok büyük kayıplar olduğunu biliyoruz ancak Omuz Omuza kampanyasındaki yardımınızı da saygıyla izliyorum. Bunu kalbimizden geldiği için yapıyoruz. Sizi ailemiz olarak görüyor ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şov için karşınızda değilim. İnşallah, daha iyi şeyler yapacağız. Umuyorum ki çok kısa süre içinde her şey daha iyi olacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Milletimizin büyüklüğünü bir kere daha gördük

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Acımızın çok büyük olduğunu biliyorum. Milletimizin büyüklüğünü bir kere daha gördük. Asıl önemli olan bu desteği hissedebilmektir. Bunun uzun soluklu bir hizmet yarışı olduğunu düşünüyorum. Herkes gücü yettiği kadar katkı yapmalı.

Kylian Mbappe: Elimde olan tüm imkanları kullanacağım

Kylian Mbappe: Bu gerçekten büyük bir trajedi. Herhalde hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyük bir stratejiydi ve Türkler’in neler yaşadığını tahmin edemiyorum. Bugünkü görev benim için sıra dışı. Çocukların hayalleri çok önemli. Elimde olan tüm imkanları onlar için kullanacağım. Saha dışında yardımsever davranışlarda bulunmak için elimden geleni yapacağım. Birçok çocuğun gülüşünü yeniden kazandırabileceğimiz kanaatindeyim.

PSG’nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Omuz Omuza kampanyasına canlı olarak bağlandı.

Kylian Mbappe’nin, #OmuzOmuza kampanyası için yayına bağlandığı anlarpic.twitter.com/nzUeLxDppX

— Fanatik (@fanatikcomtr) March 1, 2023

Jorge Jesus: Türk insanının duygularını paylaşıyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Türk insanının duygularını paylaşıyorum. Bu trajediden sonra yaşanan birlikte, Türk milletinin ayağa kalktığını gördüm. Gelecekte neler yapabileceğimizi düşünmeliyiz. Bu dayanışma için herkesi tebrik ediyorum. Çok insan hayatını kaybetti. Kayıpları geri getiremeyiz ancak gelecekte neler yapacağımızı düşünebilir ve güzel şeyleri hayata geçirebiliriz.

Stefan Kuntz: Türkiye benim ikinci evim gibi

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: İnanılmaz bir organizasyon. Elimizden gelen desteği sağlamak istiyoruz. Türkiye benim ikinci evim gibi. Bunu Almanya’da da gördüm, oradaki Türkler de öyle hissediyor. Son milli maçlarda Diyarbakır ve Gaziantep’e gidip, oradaki insanların hislerini ve duygularını yaşamamız, onların desteklerini görmemiz, oraları görmemiz şu anda o şehirlerin halleri bizi bir hayli üzüyor. Böyle bir doğal afetin ne kadar zor olduğunu herkes biliyor. Yaklaşık 90 ülke yardımcı oldu Türkiye’ye… Bu da Türkiye’nin ne kadar sevildiğini gösteriyor. Bu kasiyerlik olayı farkındalık yaratacak bir olaydı. Sahibi de Türk bir iş adamıydı. 50 bin Euro’dan fazla para topladık. Oradaki Türkler de sıcak karşıladı bizi. Almanya tarafından da Omuz Omuza olduğumuzu söyleyebilirim.

Hamit Altıntop: Şimdi takım olma, yaralarımızı sarma zamanı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop: Futbolda her zaman takım olmaktan bahsederiz, şimdi takım olma zamanı. Yaralarımızı sarma zamanı, onun için bu çok iyi bir fırsat. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor.

Abdullah Avcı: Sporun ve futbolun gücünü en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Sporun ve futbolun iyileştirme ve birleştirme gücünü en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Okul harçlığını veren o kadar çok çocuğumuz var ki insan duygulanıyor.

Mustafa Denizli: Kumbaralarında biriktirdiklerini bağışlıyorlar

Mustafa Denizli: Beni arayan 50’den fazla kişinin 40 tanesi çocuktu. Kumbaralarında biriktirdiklerini bağışlıyorlar. Çocuklarımızın ve ailelerimizin çok değerli olduğunu söylemek istiyorum.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Taraftarımızın hassasiyet göstereceğine yürekten inanıyorum

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Çok büyük bağışlar var ama SMS’ler çok önemli. Bu doğrultuda Trabzonspor taraftarının bağış göndermesi ve SMS kampanyasına katılması en büyük temennim. Taraftarımızın hassasiyet göstereceğine yürekten inanıyorum. Bakasetas, Siopis, Abdülkadir, Uğurcan ve Dorukhan burada oldukları için onlara ayakbastı parası olarak kişi başı 50 bin TL bağış yazdım. Zaten ciddi yardımlar yaptılar ama madem buradalar…

Vincenzo Montella: Türk halkı gibi ben de aynı acıyı hissediyorum

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Futbolun bu gibi durumlarda ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ben biraz uzakta yaşadım bu depremi. Bütün Türk halkı gibi ben de aynı acıyı hissediyorum. Bu gibi trajedilerde en önemli şey yardımların bir an önce ulaşması. İnsanların hemen yardıma koşması. Ekonomik açıdan da duygusal açıdan da çok önemli.

Andrea Pirlo: Tüm kalbimizle Türkiye’nin yanındayız

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo: Sadece Türkiye için değil, tüm dünya için bir trajedi oldu. Biz de yardımda bulunmaya çalıştık. Türk milleti çok güçlü bir millet olduğunu gösterdi. Böyle bir trajedi karşısında çok güzel birlik oldu. Tüm kalbimizle Türkiye’nin yanındayız.

Ertaç Özbir: Ateş bu sefer düştüğü yeri değil, tüm dünyayı yaktı

Ertaç Özbir: Ülkemizin başı sağ olsun. Çok zor günlerden geçiyoruz. Ateş bu sefer düştüğü yeri değil, tüm dünyayı yaktı. Depreme İstanbul’da yakalandık. Ailemizden birine bir şey olduğunu sandık ve öyle de olduğunu öğrendik. Tüm Türkiye benim ailem. İnşallah, umut edilen yardımları toplar ve milletimize hayırlı oluruz.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Böyle bir olaydan sonra insanların morale ihtiyacı var

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Büyük bir facia yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Çok büyük bir olay. Bunlardan ders çıkarmamız lazım. İmarda parmağı olan herkesten istirham ediyorum. Herkes bu konuda üzerine düşeni yapmalı. Bunun öbür tarafı da var. Biz ligden çekilmedik. Böyle bir olaydan sonra insanların morale ihtiyacı var. En azından futbol oynanan bir şehir olsun diyerek devam etme kararı aldık.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Hepimizin desteğiyle yaralar sarılacak

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Bu birlikteliğin dünyada örneği yok. Hepimizin desteğiyle yaralar sarılacak. Başakşehir olarak desteğimizi her zaman sürdürüyoruz. Başakşehir olarak 2 milyon TL daha bağışlıyoruz.

Alexandru Maxim: Türk insanın kalbi çok büyük

Alexandru Maxim: Bu tür facialar insanların duygularını saklamasını engeller. Çok acı şeyler yaşandı. Ama Türk insanın kalbi çok büyük. Bu birlikteliği gördüğüm zaman çok duygulandım. Herkesin yardım için bir anda sıraya girmesi çok ama çok önemli.

Anastasios Bakasetas: Futbolun bir araya geldiğinde ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz

Anastasios Bakasetas: Bu organizasyonu bize hazırlayan, bu organizasyonu organize eden herkese teşekkür ederim. Futbolun bir araya geldiğinde ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Futbolu dört çizginin dışına çıkardığımızda neler yapabildiğimizi gösteriyoruz.

Alex de Souza: Türkiye, ne yazık ki çok büyük bir doğal afet yaşadı ve bugün milyonlarca insanın yardıma ihtiyacı var. Biz de Türk halkının yaşadığı bu büyük felaketi Brezilya’dan takip ediyoruz. Mümkün olan her şekilde yardımcı olabilmek için birlikte buradayız. Bu hassasiyete sahip olan herkesten ricam; bir şekilde yardım etmeleri. Herkese kucak dolusu sevgilerimi yolluyor ve her şeyin yavaş yavaş iyiye gitmesini diliyorum.

Gherorghe Hagi: Kaybedecek vakit yok. omuzomuza.org’a girip bağış yapın ya da “Destek” yazıp 8332’ye SMS olarak gönderin.

Pep Guardiola: Türkiye ve Suriye’deki felaketten etkilenen herkes için bir mesaj göndermek istedik. Oradaki son durumu tam olarak öğrenebilmek için elbette hemen İlkay Gündoğan ile görüştüm. Lütfen yapabileceğiniz her türlü bağışı hemen yapın.

Jürgen Klopp: Kaybedecek hiç vakit yok. omuzomuza.org’a girip bağış yapın ya da “Destek” yazıp 8332’ye SMS olarak gönderin. Çok teşekkürler.

İlkay Gündoğan: Haydi Türkiye, şimdi destek zamanı. Depremin yaralarını hep birlikte saralım.

Johan Elmander: Binlerce depremzedeyi desteklemenin tam zamanı.

Felipe Melo: Haydi Türkiye! Başarabiliriz.

Mikel Arteta: Maalesef Türkiye’deki depremler nedeniyle şoktayız. Bu yüzden şu an yardımınıza ihtiyacımız var.

Arsene Wenger: Türk halkının bu çok zor zamanda yardımınıza ihtiyacı var. Sizi imkanınız varsa yardıma çağırıyoruz.

Çağlar Söyüncü: Lütfen elinizdeki imkanlar doğrultusunda yardımlarınızı bekliyoruz.

Reece James: Eğer bugün bağış yaparsanız oradan bulunanlara yardım etmiş olacaksınız.

Ruud Gullit: Türk halkının bu zor günlerde desteğinize ihtiyacı var.

Kaka Leite: Hep beraber Türkiye için bir araya gelelim.

Ronald De Boer: Depremden büyük zarar gören insanlar için her bağış fark yaratabilir.

Mo Farah: Türkiye’de binlerce kişinin şu anda yardımımıza ihtiyacı var. Eğer yapabilirseniz lütfen desteğinizi gösterip bağışta bulunun.

Omuz Omuza kampanyasına kimler katıldı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı’nın önderliğinde düzenlenen yardım kampanyasında kulüp başkanları, futbolcular, teknik direktörler ve spor camiasının önde gelen isimleri yer aldı. Kampanya özel programına yurt dışından FIFA, UEFA ve yabancı futbol federasyonlarının yetkilileri ile yıldız futbolcuların da katılması bekleniyor.

Süper Lig ekiplerinin futbolcularından ‘Omuz Omuza’ kampanyasına destek

‘Omuz Omuza’ kampanyasına futbolculardan destek geldi. Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün; Fenerbahçeli Altay Bayındır, Attila Szalai, Serdar Aziz; Beşiktaşlı Alexandru Maxim, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç; Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Stefano Denswil ve Manolis Siopis’in yanı sıra birçok Anadolu kulübünün futbolcuları, video mesaj göndererek kampanyaya destek verdi.

85 Milyon Omuz Omuza yaralarını birlikte saracak

“Omuz Omuza” dayanışma ve yardımlaşma kampanyasının startı 1 Mart’ta verildi. Deprem bölgelerine konteyner ve tüm barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak kampanya 15 Haziran’a kadar devam edecek.