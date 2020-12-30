Futbol: Misli.com 2. Lig

İSTANBUL (AA) – Futbolda Misli.com 2. Lig'de 18'inci hafta maçları yapıldı.
Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
– Beyaz Grup:
Sancaktepe FK-Kahramanmaraşspor: 1-1
Niğde Anadolu FK-Şanlıurfaspor: 2-2
Çorum FK-Gümüşhanespor: 4-0
Afjet Afyonspor-Hacettepe: 1-0
Ankara Demirspor-Anagold 24Erzincanspor: 0-0
Ergene Velimeşespor-Hekimoğlu Trabzon: 0-5
Kocaelispor-Zonguldak Kömürspor: 3-1
Manisa FK-Sarıyer: 1-1
İnegölspor-Uşakspor: 1-1
– Kırmızı Grup:
Kardemir Karabükspor-Bodrumspor: 1-6
Tarsus İdman Yurdu-Sivas Belediyespor: 0-0
Eyüpspor-Kırklarelispor: 4-0
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Vanspor FK: 1-2
Turgutluspor-Karacabey Belediyespor: 2-0
Etimesgut Belediyespor-Sakaryaspor: 0-1
Tetiş Yapı Elazığspor-Pendikspor: 0-1
GMG Kastamonuspor-Pazarspor: 0-1
Bayburt Özel İdare-Mamak FK: 1-2
Serik Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 2-1