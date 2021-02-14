Futbol: Misli.com 2. Lig

İSTANBUL (AA) – Futbolda Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 23. hafta maçları oynandı.
Beyaz Grup'ta Sancaktepe FK-Hacettepe ve Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor karşılaşmaları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
– Beyaz Grup
İnegölspor-Manisa: 0-2
Afjet Afyonspor-Çorum: 0-1
Anagold 24Erzincanspor-Hekimoğlu Trabzonspor: 0-0
Kahramanmaraşspor-Şanlıurfaspor: 1-3
Amed Sportif Faaliyetler-Uşakspor: 2-0
Ankara Demirspor-Zonguldak Kömürspor: 2-1
Niğde Anadolu-Sarıyer: 0-2
– Kırmızı Grup
Turgutluspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-1
Kardemir Karabükspor-Bayburt Özel İdare: 0-3
Vanspor-Pazarspor: 3-0
Kırklarelispor-Sakaryaspor: 0-0
Tarsus İdmanyurdu-Karacabey Belediyespor: 3-2
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Kırşehir Belediyespor: 0-1
GMG Kastamonuspor-Mamak: 0-0
Etimesgut Belediyespor-Pendikspor: 3-1
Serik Belediyespor-Sivas Belediyespor: 2-0