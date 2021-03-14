Futbol: Misli.com 2. Lig

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı gruplarda 28. hafta maçları oynandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

– Beyaz Grup

Zonguldak Kömürspor-Hekimoğlu Trabzon: 0-1

Hacettepe-Şanlıurfaspor: 0-0

İnegölspor-Niğde Anadolu: 0-2

Afjet Afyonspor-Ergene Velimeşespor: 2-1

Kocaelispor-Ankara Demirspor: 3-0

Çorum-Sancaktepe: 5-0

Manisa-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1

Sarıyer-Kahramanmaraşspor: 3-2

Gümüşhanespor-Anagold 24Erzincanspor: 3-1

– Kırmızı Grup

Turgutluspor-Etimesgut Belediyespor: 0-1

Kardemir Karabükspor-GMG Kastamonuspor: 0-1

Serik Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1

Bayburt Özel İdare-Eyüpspor: 1-3

Tetiş Yapı Elazığspor-Tarsus İdmanyurdu: 2-2

Pendikspor-Kırklarelispor: 0-1

Mamak-Vanspor: 1-5

Kırşehir Belediyespor-Pazarspor: 3-0

Bodrumspor-Sakaryaspor: 0-1

Sivas Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 1-1

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