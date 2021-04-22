Futbol: Misli.com 2. Lig

İSTANBUL (AA) – Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı grupta 35. hafta maçları yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
– Beyaz Grup
Anagold 24Erzincanspor-Niğde Anadolu: 0-2
Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Demirspor: 0-2
Gümüşhanespor-Sarıyer: 0-3
Kahramanmaraşspor-Ergene Velimeşespor: 2-0
Zonguldak Kömürspor-Manisa: 0-0
Hacettepe-Çorum: 1-1
Uşakspor-Kocaelispor: 2-0
Şanlıurfaspor-Afjet Afyonspor: 1-0
Hekimoğlu Trabzon-İnegölspor: 2-2
– Kırmızı Grup
Bodrumspor-Bayburt Özel İdare: 2-3
Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor: 2-2
Sakaryaspor-Kardemir Karabükspor: 3-1
Pazarspor-Turgutluspor: 2-0
Silahtaroğlu Vanspor-Etimesgut Belediyespor: 1-0
Kırklarelispor-GMG Kastamonuspor: 3-0
Tarsus İdman Yurdu-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-2
Mamak-Pendikspor: 1-6
Eyüpspor-Sivas Belediyespor: 3-1
Kırşehir Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-0