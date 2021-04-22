Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) – Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 35. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Manisa, deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile 0-0 berabere kalırken, Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu garantileyen Eyüpspor, sahasında Sivas Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Kırmızı Grup'ta sahasında Pendikspor'a 6-1 yenilen Mamak, Kardemir Karabükspor'un ardından düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.
Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 35. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
– Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MANİSA
|34
|23
|11
|0
|78
|22
|56
|80
|2.HEKİMOĞLU TRABZON
|33
|18
|11
|4
|73
|32
|41
|65
|3.ANKARA DEMİRSPOR
|33
|16
|11
|6
|52
|33
|19
|59
|4.SARIYER
|34
|16
|11
|7
|51
|33
|18
|59
|5.KOCAELİSPOR
|33
|17
|8
|8
|47
|29
|18
|59
|6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|33
|15
|11
|7
|45
|29
|16
|56
|7.UŞAKSPOR
|33
|15
|9
|9
|52
|37
|15
|54
|8.AFJET AFYONSPOR
|33
|13
|12
|8
|49
|43
|6
|51
|9.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|34
|15
|6
|13
|46
|45
|1
|51
|10.ÇORUM
|33
|14
|8
|11
|60
|36
|24
|50
|11.KAHRAMANMARAŞSPOR
|33
|8
|10
|15
|39
|57
|-18
|34
|12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|33
|7
|12
|14
|29
|44
|-15
|33
|13.NİĞDE ANADOLU
|33
|7
|11
|15
|31
|49
|-18
|32
|14.ŞANLIURFASPOR
|33
|9
|7
|17
|38
|67
|-29
|31
|15.İNEGÖLSPOR
|33
|6
|12
|15
|35
|49
|-14
|30
|16.ERGENE VELİMEŞESPOR
|33
|5
|12
|16
|38
|65
|-27
|27
|17.GÜMÜŞHANESPOR
|33
|8
|6
|19
|35
|68
|-33
|27
|18.SANCAKTEPE
|33
|7
|5
|21
|33
|69
|-36
|26
|19.HACETTEPE
|33
|6
|7
|20
|25
|49
|-24
|25
Not: Şanlıurfaspor ve Gümüşhanespor'un 3'er puanı silinmiştir.
– Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|35
|26
|7
|2
|75
|22
|53
|85
|2.SAKARYASPOR
|35
|18
|12
|5
|63
|33
|30
|66
|3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|35
|19
|8
|8
|50
|27
|23
|65
|4.KIRKLARELİSPOR
|35
|17
|12
|6
|56
|30
|26
|63
|5.SİLAHTAROĞLU VANSPOR
|35
|19
|6
|10
|54
|31
|23
|63
|6.BODRUMSPOR
|35
|17
|7
|11
|75
|48
|27
|58
|7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|35
|17
|7
|11
|55
|29
|26
|58
|8.TURGUTLUSPOR
|35
|16
|4
|15
|44
|53
|-9
|52
|9.KARACABEY BELEDİYESPOR
|35
|13
|10
|12
|48
|39
|9
|49
|10.TARSUS İDMANYURDU
|35
|13
|10
|12
|53
|47
|6
|49
|11.SERİK BELEDİYESPOR
|35
|12
|13
|10
|47
|46
|1
|49
|12.PENDİKSPOR
|35
|14
|5
|16
|58
|47
|11
|47
|13.PAZARSPOR
|35
|14
|5
|16
|56
|56
|0
|47
|14.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR
|35
|13
|5
|17
|45
|55
|-10
|44
|15.SİVAS BELEDİYESPOR
|35
|9
|13
|13
|51
|47
|4
|40
|16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|35
|10
|9
|16
|43
|45
|-2
|39
|17.GMG KASTAMONUSPOR
|35
|8
|12
|15
|29
|49
|-20
|36
|18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|35
|9
|5
|21
|47
|80
|-33
|29
|19.MAMAK
|35
|6
|6
|23
|30
|108
|-78
|24
|20.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|35
|1
|2
|32
|13
|100
|-87
|2
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silinmiştir.