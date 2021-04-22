Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 35. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Manisa, deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile 0-0 berabere kalırken, Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu garantileyen Eyüpspor, sahasında Sivas Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Kırmızı Grup'ta sahasında Pendikspor'a 6-1 yenilen Mamak, Kardemir Karabükspor'un ardından düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 35. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

– Beyaz Grup

O G B M A Y AV P
1.MANİSA 34 23 11 0 78 22 56 80
2.HEKİMOĞLU TRABZON 33 18 11 4 73 32 41 65
3.ANKARA DEMİRSPOR 33 16 11 6 52 33 19 59
4.SARIYER 34 16 11 7 51 33 18 59
5.KOCAELİSPOR 33 17 8 8 47 29 18 59
6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 33 15 11 7 45 29 16 56
7.UŞAKSPOR 33 15 9 9 52 37 15 54
8.AFJET AFYONSPOR 33 13 12 8 49 43 6 51
9.AMED SPORTİF FAALİYETLER 34 15 6 13 46 45 1 51
10.ÇORUM 33 14 8 11 60 36 24 50
11.KAHRAMANMARAŞSPOR 33 8 10 15 39 57 -18 34
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 33 7 12 14 29 44 -15 33
13.NİĞDE ANADOLU 33 7 11 15 31 49 -18 32
14.ŞANLIURFASPOR 33 9 7 17 38 67 -29 31
15.İNEGÖLSPOR 33 6 12 15 35 49 -14 30
16.ERGENE VELİMEŞESPOR 33 5 12 16 38 65 -27 27
17.GÜMÜŞHANESPOR 33 8 6 19 35 68 -33 27
18.SANCAKTEPE 33 7 5 21 33 69 -36 26
19.HACETTEPE 33 6 7 20 25 49 -24 25

Not: Şanlıurfaspor ve Gümüşhanespor'un 3'er puanı silinmiştir.

– Kırmızı Grup

O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 35 26 7 2 75 22 53 85
2.SAKARYASPOR 35 18 12 5 63 33 30 66
3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 35 19 8 8 50 27 23 65
4.KIRKLARELİSPOR 35 17 12 6 56 30 26 63
5.SİLAHTAROĞLU VANSPOR 35 19 6 10 54 31 23 63
6.BODRUMSPOR 35 17 7 11 75 48 27 58
7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 35 17 7 11 55 29 26 58
8.TURGUTLUSPOR 35 16 4 15 44 53 -9 52
9.KARACABEY BELEDİYESPOR 35 13 10 12 48 39 9 49
10.TARSUS İDMANYURDU 35 13 10 12 53 47 6 49
11.SERİK BELEDİYESPOR 35 12 13 10 47 46 1 49
12.PENDİKSPOR 35 14 5 16 58 47 11 47
13.PAZARSPOR 35 14 5 16 56 56 0 47
14.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR 35 13 5 17 45 55 -10 44
15.SİVAS BELEDİYESPOR 35 9 13 13 51 47 4 40
16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 35 10 9 16 43 45 -2 39
17.GMG KASTAMONUSPOR 35 8 12 15 29 49 -20 36
18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 35 9 5 21 47 80 -33 29
19.MAMAK 35 6 6 23 30 108 -78 24
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR 35 1 2 32 13 100 -87 2

Not: Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silinmiştir.

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