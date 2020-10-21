Futbol: Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç

İSTANBUL (AA) – Misli.com 2. Lig'in 6. haftasında toplam 15 maç oynandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
– Beyaz Grup:
Gümüşhanespor-Sancaktepe: 1-5
Uşakspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-3
Şanlıurfaspor-Hekimoğlu Trabzon: 0-2
Zonguldak Kömürspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1
Çorum FK-Niğde Anadolu FK: 4-0
Manisa FK-Ergene Velimeşespor: 1-1
Hacettepespor-Kahramanmaraşspor: 3-3
Kocaelispor-İnegölspor: 1-0
Sarıyer-Ankara Demirspor (Ertelendi)
– Kırmızı Grup:
Pendikspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1
Sivas Belediyespor-Kardemir Karabükspor: 4-1
Bodrumspor-Kırklarelispor: 0-0
Serik Belediyespor-Turgutluspor: 2-0
Karacabey Belediyespor-Vanspor FK: 0-1
Mamak FK-Eyüpspor: 0-3
Sakaryaspor-Pazarspor: 2-1