Futbol: Misli.com 3. Lig

İSTANBUL (AA) – Misli.com 3. Lig'de 6. hafta karşılaşmaları yarın ve perşembe günü yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:
– 1. Grup
Yarın:
14.00 Payasspor-Bucaspor (Payas İlçe)
29 Ekim Perşembe:
13.00 Belediye Derincespor-Nevşehir Belediyespor (Belediye Derincespor)
13.00 Arnavutköy Belediyespor-Artvin Hopaspor (Silivri)
13.00 Manisaspor-1877 Alemdağspor (Manisa 19 Mayıs)
13.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Fatsa Belediyespor (Edirne 25 Kasım)
13.00 Kemerspor 2003-Çankaya FK (Kemer)
13.00 Ofspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Of İlçe)
19.00 Diyarbekirspor-Kızılcabölükspor (Diyarbakır)
– 2. Grup
29 Ekim Perşembe:
14.00 Tekirdağspor-Kahta 02 Spor (Namık Kemal)
14.00 Karaman Belediyespor-Ceyhanspor (Kemal Kaynaş)
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Fethiyespor (Tepecik Şenol Güneş)
14.00 Ağrı 1970 Spor-Tokatspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
14.00 Çengelköy-Halide Edip Adıvar (Sultanbeyli Gölet)
14.00 Nazilli Belediyespor-Belediye Kütahyaspor (Nazilli İlçe)
14.00 Darıca Gençlerbirliği-İskenderun FK (Darıca İlçe)
14.00 Yozgatspor 1959-Mardin Fosfatspor (Yozgat Bozok)
– 3. Grup:
Yarın:
14.00 Altındağspor-Esenler Erokspor (Çubuk)
14.00 Osmaniyespor-Isparta 32 Spor (7 Ocak)
29 Ekim Perşembe:
14.00 Çarşambaspor-Arhavispor (Çarşamba İlçe)
14.00 Somaspor-Çatalcaspor (Soma Atatürk)
14.00 Karşıyaka-Cizrespor (İzmir Atatürk)
14.00 Batman Petrolspor-Yalovaspor (Batman Yeni Şehir)
14.00 Şile Yıldızspor-Gölcükspor (Şile)
19.00 İçel İdmanyurdu-Elazığ Karakoçan FK (Mersin)
– 4. Grup
Yarın:
14.00 Siirt İl Özel İdare-52 Orduspor (Siirt Atatürk)
14.00 Bayrampaşa-Düzcespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Alanya Kestelspor (Faruk Çelik)
14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Modafen (Başpınar)
14.00 Muğlaspor-Bergama Belediyespor (Muğla Atatürk)
14.00 Kozanspor-68 Aksaray Belediyespor (İsmet Atlı)
14.00 Adıyaman 1954 Spor-1954 Kelkit Belediyespor (Adıyaman Atatürk)
14.00 Silivrispor-Sultanbeyli Belediyespor (Silivri)