Futbol: Süper Lig

Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Serkan Tokat, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Metin
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf
Gaziantep: Mustafa Bozan, Djilobodji, Ulaş Zengin, Jefferson, Muhammet Demir, Morais, Oğuz Ceylan, Kozulj, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp, Dicko
Sarı kart: 45+1 Yusuf Abdioğlu (Atakaş Hatayspor)
HATAY (AA) – Süper Lig'in 42. ve son haftasında Atakaş Hatayspor-Gaziantep karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
3. dakikada sağ kanatta ceza sahası önünde topla buluşan Dicko'nun sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.
4. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada topa yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, top kaleci Munir'de kaldı.
10. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Ribeiro'nun sert şutunda, savunma topu kornere gönderdi.
25. dakikada ceza sahası içine giren Akintola'nın şutunda, top savunma oyuncularına çarparak kaleye yöneldi. Savunma, meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkarmayı başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.