Futbol: Süper Lig

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Süper Lig'in 27. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 27. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:

20 Mart Cuma:

20.00 Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan

21 Mart Cumartesi:

14.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır

17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk

22 Mart Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

19.00 Göztepe-Trabzonspor: Zorbay Küçük

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