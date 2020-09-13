Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Ali Saygın Ögel
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Oğuzhan Çapar, Sapunaru, Yasir Subaşı, Uzodimma, Campanharo, Kvrzic, Hasan Hüseyin Acar, Situm, Ömer Uzun
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan (Dk. 28 Tarkan Serbest), Jeanvier, Brecka, Haddadi, Pavelka, Aytaç Kara, Varga, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Gohou
Gol: Dk. 3 Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 11 Oğuzhan Çapar (Hes Kablo Kayserispor)
KAYSERİ (AA) – Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
3. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Yasir Subaşı'nın sol kanattan taşıdığı ve ortaladığı topa ceza alanında gelişine vuran Kvrzic, meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu: 1-0.
11. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Tirpan'ın ceza sahası içinde yerden pasında müsait durumdaki Gohou, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
16. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Yusuf Erdoğan meşin yuvarlağı ceza sahası içine ortaladı. Lung kalesinden çıkarak topu kontrol etti.
31. dakikada sağ kanattan başlayan Kasımpaşa atağında ceza sahası dışında rakibinden sıyrılan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarptı. Varga'nın sert vuruşunda, top auta gitti.
38. dakikada Hajradinovic'in ceza yayı önünden sert vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.
Maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.