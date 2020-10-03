Futbol: Süper Lig

Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ümit Öztürk, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Mina, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Petrus Boumal, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Obertan, Novikovas, Rashad Muhammed
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Yasin Pehlivan, Fabricio Santos De Jesus, Doğan Erdoğan, Michalak, Boldrin, Remy
ERZURUM (AA) – Süper Lig'in 4. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
10. dakikada Novikovas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.
29. dakikada rakip ceza sahası önünde topla buluşan İbrahim Akdağ'ın müsait pozisyonda çektiği sert şutta top kalenin üzerinden auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.