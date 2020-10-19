Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman
Hakemler: Mert Güzenge, Candaş Elbil, Gökhan Barcın
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris da Motta, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 73 İlker Karakaş), Candeias, Furman (Dk. 46 Murat Yıldırım), Sefa Yılmaz (Dk. 46 Ayite), Stancu (Dk. 90 Gökhan Altıparmak)
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir (Dk. 89 Oğuz Yılmaz), Subotic, Mustafa Yumlu, Lopes, Bakalorz, Recep Niyaz, Varela (Dk. 63 Aissati), Sagal, Mesanovic (Dk. 71 Sacko), Rodallega (Dk. 89 Dossevi)
Goller: Dk. 22 Subotic, Dk. 45+1 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 90 Candeias (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Dk. 45+3 Piris da Motta (Gençlerbirliği)
ANKARA (AA) – Süper Lig'in 5. haftasında Yukatel Denizlispor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.
58. dakikada Polomat'ın pasında ceza yayında toplu buluşan Johansson'un gelişine yerden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
62. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Hakem Mert Güzenge, Özer Özdemir'in müdahalesi sonrası Ayite'nin yerde kaldığı pozisyonda beyaz noktayı gösterdi. 64. dakikada Stancu'nun kullandığı penaltı atışında top üst direkten döndü.
69. dakikada Sagal'ın ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Nordfeldt, topu kornere çeldi.
81. dakikada Aissati'nin ara pası sonrası sağdan ceza sahasına giren Rodallega'nın şutunda kaleci gole izin vermedi.
85. dakikada Rodallega'nın ceza sahası dışından çektiği şutta top direkten döndü.
90. dakikada Gençlerbirliği farkı bire indirdi. Sol kanatta topla buluşan Ayite, rakibinden sıyrıldıktan sonra ortasını arka direğe doğru yaptı. Candeias'ın gelişine yaptığı vuruşta kalecinin müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 1-2
Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.