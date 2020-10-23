Futbol: Süper Lig

Yazan:
Alaturka Online
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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Burak Şeker, Samet Çavuş, Furkan Ürün

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan Serbest, Hadadi, Yusuf Erdoğan (Dk. 71 Alan), Tirpan, Aytaç Kara, Hajradinovic, Hodzic (Dk. 84 Varga), Koita

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 46 Murat Paluli), Atınç Nukan, Mihojevic, Berkan Emir (Dk. 71 Burekovic), Guilherme (Dk. 89 Cherif Ndiaye), Yalçın Kayhan (Dk. 46 Kubilay Sönmez), Soner Aydoğdu, Mossoro (Dk. 58 Tripic), Halil Akbunar, Brown Ideye

Sarı kartlar: Dk. 90+4 Ramazan Köse (Kasımpaşa), Dk. 90+4 Soner Aydoğdu (Göztepe)

İSTANBUL (AA) – Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Kasımpaşa, konuk ettiği Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.

51. dakikada ceza sahası içinde sıfıra inen Hajradinovic'in çektiği şutta meşin yuvarlak, direğe çarpıp dışarı çıktı.

87. dakikada Hadergjonaj'in sağdan ortasında ceza sahası içinde Varga meşin yuvarlağa gelişine vurdu. Kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.

Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

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