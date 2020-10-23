Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Burak Şeker, Samet Çavuş, Furkan Ürün
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan Serbest, Hadadi, Yusuf Erdoğan (Dk. 71 Alan), Tirpan, Aytaç Kara, Hajradinovic, Hodzic (Dk. 84 Varga), Koita
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 46 Murat Paluli), Atınç Nukan, Mihojevic, Berkan Emir (Dk. 71 Burekovic), Guilherme (Dk. 89 Cherif Ndiaye), Yalçın Kayhan (Dk. 46 Kubilay Sönmez), Soner Aydoğdu, Mossoro (Dk. 58 Tripic), Halil Akbunar, Brown Ideye
Sarı kartlar: Dk. 90+4 Ramazan Köse (Kasımpaşa), Dk. 90+4 Soner Aydoğdu (Göztepe)
İSTANBUL (AA) – Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Kasımpaşa, konuk ettiği Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.
51. dakikada ceza sahası içinde sıfıra inen Hajradinovic'in çektiği şutta meşin yuvarlak, direğe çarpıp dışarı çıktı.
87. dakikada Hadergjonaj'in sağdan ortasında ceza sahası içinde Varga meşin yuvarlağa gelişine vurdu. Kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.
Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.