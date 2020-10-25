Futbol: Süper Lig

Stat: Ülker
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner Erkin, Gustavo, Sosa (Dk. 46 Cisse), Ozan Tufan, Valencia (Dk. 71 Novak), Pelkas (Dk. 71 Mert Hakan Yandaş), Samatta (Dk. 88 Ademi)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 73 Djaniny), Flavio (Dk. 85 Diabate), Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe
Goller: Dk. 23 Afobe (Trabzonspor), Dk. 51 Serkan Asan (Kendi kalesine), Dk. 55 Valencia, Dk. 72 Cisse (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 44 Gustavo, Dk. 47 Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 77 Serkan Asan (Trabzonspor)
İSTANBUL (AA) – Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yendi.
51. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Caner Erkin'in sağdan kullandığı kornerde ön direkte altıpas çizgisi üzerinde yükselen Tisserand'ın kafayla vurduğu top yan direkten döndü. Daha sonra çizgi üzerindeki Serkan Asan'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
55. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Hızlı gelişen atakta Cisse'nin pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda buluşan Valencia'nın ceza sahasına girer girmez yerden düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.
64. dakikada Baker'in ceza sahası yayı gerisinden şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
65. dakikada Samatta'nın ceza sahası yayı içinden sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır soluna gelen meşin yuvarlağı uzanarak tehlike bölgesinin dışına gönderdi.
72. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde Edgar Ie'nin ön direkte kafayla vurduğu top altıpas içine düştü. Arka direkte uygun durumdaki Cisse, kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-1.
79. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sağına gelen topu yatarak kornere çeldi.
83. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda, savunmadan seken top az farkla üstten auta çıktı.
90+4. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında altıpas önündeki Cisse'nin kafayla vurduğu top üst direkten döndü.
Karşılaşma sarı-lacivertli ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.