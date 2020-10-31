Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Turgut Doman, Süleyman Özay, Bilal Gölen

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Toure, Polomat, Candeias, Murat Yıldırım (Dk. 64 Soner Dikmen), Motta (Dk. 76 Berat Ayberk Özdemir), Sefa Yılmaz, Furman (Dk. 64 Ayite), İlker Karakaş (Dk. 75 Sami Gökhan Altıparmak)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Oğuz Ceylan, Sousa (Dk. 63 Jefferson), Maxim, Morais, Mirallas (Dk. 90 Enver Cenk Şahin), Muhammed Demir (Dk. 63 Güray Vural), Dicko (Dk. 75 Kenan Özer)

Goller: Dk. 17 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK), Dk. 56 Candeias (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 45 Murat Yıldırım, Dk. 71 Candeias, Dk. 84 Soner Dikmen (Gençlerbirliği), Dk. 50 Sousa, Dk. 73 Mirallas, Dk. 85 Morais (Gaziantep FK)

ANKARA (AA) – Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı.

56. dakikada Gençlerbirliği beraberlik golünü buldu. Polomat'ın sol kanattan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Candeias, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-1.

65. dakikada Candeias'ın ceza sahasına yaptığı ortada savunmadan seken topla Ayite, kale sahası içinde buluştu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç, meşin yuvarlağı son anda tokatladı ve savunma tehlikeyi önledi.

67. dakikada sağdan ceza sahasına giren Maxim'in sert şutunda, kaleci Nordfeldt üzerine gelen topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

87. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Sefa Yılmaz'ın uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta, top direğin yanından auta çıktı.

88. dakikada Gençlerbirliği bir kez daha gol çok yaklaştı. Sağdan Soner Dikmen'in ceza sahasına ortasında, kale sahası içindeki Ayite'nin kafa vuruşunu kaleci Günay Güvenç son anda kurtardı. Kaleciden dönen topla buluşan Polomat'ın sert şutunda, Günay meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

90+2. dakikada Candeias'ın pasıyla sağ kanattan çizgiye inen Johansson, topu penaltı noktasının üzerindeki Soner Dikmen'e çıkardı. Uygun durumdaki Soner'in bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.