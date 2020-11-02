Futbol: Süper Lig

Stat: Antalya
Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Kısal, Mustafa Sönmez
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Orgill, Podolski, Jahovic
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Samatta
Kırmızı kart: Dk. 45 Jahovic (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 37 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)
ANTALYA (AA) – Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
5. dakikada Samatta'nın pasında Valencia'nın altı pas önünde kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
11. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Sosa'nın ortasına yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, kaleci Boffin gole izin vermedi.
13. dakikada Samatta'nın pasında topla buluşan Valencia'nın penaltı noktası yakınından şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
19. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı kornerden yaptığı ortaya iyi yükselen Samatta'nın ön direkte kafa vuruşunda top, direğin önündeki Mert Yılmaz'a çarparak oyun alanını terk etti.
45. dakikada Akdeniz ekibi, 10 kişi kaldı. Antalyasporlu Jahovic'in, Fenerbahçe ceza sahasında Serdar Aziz'e müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Bahattin Şimşek, sarı kartını gösterdi. Şimşek, VAR odası hakemlerinin uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra sarı kartı iptal edip futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.