Futbol: Süper Lig

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Şansalan, Esat Sancaktar, Hakan Yemişken

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Murat Uçar, Mina, Gökhan Kardeş, Kaan Kanak (Dk. 79 Ömer Şişmanoğlu), Obertan, Donald, Sissoko (Dk. 66 Osman Çelik), Rashad Muhammed (Dk. 66 Emrah Başsan), Novikovas, Ricardo Gomes

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Veysel Sarı, Ersan Gülüm (Dk. 53 Gökdeniz Bayraktar), Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin, Ufuk Akyol (Dk. 53 Eren Albayrak), Fredy, Podolski, Amilton, Jahovic

Goller: Dk. 29 Kaan Kanak, Dk.85 Ricardo Gomes (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 60 Veysel Sarı, Dk. 65 Gökdeniz Bayraktar (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 32 Kaan Kanak, Dk. 59 Mina, Dk. 80 Donald (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 84 Eren Albayrak, (Fraport TAV Antalyaspor)

Kırmızı Kart: Dk. 89 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor)

ERZURUM (AA) – Süper Lig'in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor maçı 2-2 eşitlikle tamamlandı.

53. dakikada Novikovas'ın serbest vuruşunu ceza alanı dışına kullandı. Kaan Kanak'ın yerden sert şutunda kaleci Ferhan Kaplan topu ayağıyla çıkardı.

60. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Sol kanattan Fredy'nin kullandığı köşe vuruşunda Kudriashov arka direkte kafayı vurdu. Kale ağzında savunmadan seken topu Veysel Sarı tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

65. dakikada konuk ekip öne geçti. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında sol kanattan savunma arkasına sarkan Amilton'un son çizgiden ortasında Gökdeniz Bayraktar düzgün vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-2

71. dakikada Akdeniz ekibinin golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Podolski sağ kanattaki Gökdeniz Bakraktar'ı gördü ve içeri sokuldu. Gökdeniz'in penaltı noktasına çevirdiği topa yerden bir vuruşla ağlara yolladı ancak ilk anda topu alan bu futbolcu için ofsayt bayrağı kalktı.

85. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşunda Mina'nın yükselmesiyle topu tamamlayan Ricardo Gomes topu ağlara gönderdi ancak hakem Ali Şansalan ofsayt gerekçesiyle ilk başta golü vermedi. VAR incelemesi yapan hakem golü verdi. 2-2

90+6. dakikada sağ kanatta gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında Murat Uçarı'ın ortasına arka direkte Ricardo Gomes kafayı vurdu ancak top çerçeveyi bulmadı ve auta gitti.

90+7. dakikada orta alanda buluştuğu topla ceza sahasına kadar ilerleyen Podolski, kaleciyi de çalımladı ve sol çaprazdan vuruşunda top üsten auta gitti.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.