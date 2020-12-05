Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Candaş Elbil
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Piris da Motta, Berat Ayberk Özdemir, Candeias, Soner Dikmen, Sio, Stancu
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Ahmet Gülay, Siopis, Salih Uçan, Davidson, Bakasetas, Mustafa Pektemek, Babacar
Gol: Dk. 41 Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği)
ANKARA (AA) – Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
9. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta yerden direk dibine giden topa iyi uzanan kaleci Nordfeldt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
24. dakikada sağdan Johansson'un ortasında arka direkte boşta kalan Candeias'ın gelişine vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.
30. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Marafona gole izin vermedi.
40. dakikada Soner Dikmen'in sağ kanattan ortasında ön direkte Arda Kızıldağ'ın dokunduğu top üstten dışarı gitti.
41. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Candeias'ın pasında topu ceza yayının solunda kontrol eden Berat Ayberk Özdemir'in sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.