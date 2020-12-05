Futbol: Süper Lig

Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Halil Akbunar, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu, Nwobodo, Guilherme, Cherif Ndiaye
Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Lennon, Campanharo, Attamah, Pedro Henrique, Kvrzic, İlhan Parlak
Sarı kartlar: Dk. 28 Yalçın Kayan, Dk. 40 Kolovetsios (Göztepe)
İZMİR (AA) – Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Göztepe-Hes Kablo Kayserispor maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Karşılaşmanın 29. dakikasında ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Sapunaru'nun şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0 sona erdi.