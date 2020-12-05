Futbol: Süper Lig

Yazan:
Alaturka Online
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Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Halil Akbunar, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu, Nwobodo, Guilherme, Cherif Ndiaye

Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Lennon, Campanharo, Attamah, Pedro Henrique, Kvrzic, İlhan Parlak

Sarı kartlar: Dk. 28 Yalçın Kayan, Dk. 40 Kolovetsios (Göztepe)

İZMİR (AA) – Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Göztepe-Hes Kablo Kayserispor maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 29. dakikasında ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Sapunaru'nun şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0 sona erdi.

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