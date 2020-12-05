Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Candaş Elbil
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat (Dk. 85 Halil İbrahim Pehlivan), Piris da Motta, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 78 Murat Yıldırım), Candeias, Soner Dikmen, Sio (Dk. 85 Sefa Yılmaz), Stancu (Dk. 63 Gökhan Altıparmak)
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Ahmet Gülay (Dk. 87 Umut Güneş), Siopis (Dk. 63 Efkan Bekiroğlu), Salih Uçan (Dk. 79 Berkan Kutlu), Davidson (Dk. 79 Hasan Ayaroğlu), Bakasetas, Mustafa Pektemek (Dk. 46 Adam Bareiro), Babacar
Goller: Dk. 41 Berat Ayberk Özdemir, Dk. 75 Candeias (Gençlerbirliği), Dk. 83 Bakasetas (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 72 Polomat, Dk. 78 Sio, Dk. 81 Toure, Dk. 90+4 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği), Dk. 81 Bakasetas, Dk. 85 Berkan Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)
ANKARA (AA) – Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi.
Bu sonuçla lider Aytemiz Alanyaspor ilk yenilgisini yaşarken, Gençlerbirliği 6 maç sonra kazandı.
67. dakikada Soner Dikmen'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top, kaleci Marafona'da kaldı.
75. dakikada Gençlerbirliği ikinci golü buldu. Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında, Sio'nun soldan penaltı noktasına doğru çevirdiği topu Candeias, ayak içiyle köşeden ağlara gönderdi: 2-0
80. dakikada Johansson ile Davidson arasındaki ikili mücadeleyi kenara gelip ekrandan inceleyen hakem Fırat Aydınus, penaltı kararı verdi. 83'üncü dakikada Bakasetas, penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi: 2-1
90+3. dakikada Aytemiz Alanyaspor, VAR incelemesi sonrası bir penaltı daha kazandı. Arda Kızıldağ ile Caulker arasındaki pozisyonu ekrandan izleyen Fırat Aydınus, yeniden beyaz noktayı gösterdi. 90+5'inci dakikada Bakasetas'ın kullandığı penaltıda bu kez kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.
Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Öte yandan hakem Fırat Aydınus, 90+6. dakikada Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a kırmızı kart gösterdi.