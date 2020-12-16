    Futbol: Süper Lig

    Yazan:
    Alaturka Online
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    İSTANBUL (AA) – Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 13. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.

    18 Aralık Cuma:

    19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu

    19 Aralık Cumartesi:

    13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

    16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

    16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

    19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

    20 Aralık Pazar:

    13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Yaşar Kemal Uğurlu

    16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa

    19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler

    21 Aralık Pazartesi:

    19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

    19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Ümit Öztürk

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