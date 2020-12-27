Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Kemal Yılmaz, Yusuf Bozdoğan
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Karim Hafez, Ndayishimiye, Acquah, Tetteh, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük, Umut Bulut
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan (Dk. 33 Batuhan Ünsal), Cenk Ahmet Alkılıç, Hasan Hatipoğlu, Teikeu, Schwechlen, Osman Çelik, Donald, Emrah Başsan, Obertan, Novikovas, Ricardo Gomes
Gol: Dk. 44 Ricardo Gomes (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Acquah (Yeni Malatyaspor), Dk. 36 Hasan Hatipoğlu, Dk. 45+2 Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
MALATYA (AA) – Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamladı.
6. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından pasıyla buluşan Ndayishimiye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kayacan Erdoğan'ın solundan auta çıktı.
28. dakikada Adem Büyük'ün kullandığı serbest vuruşta, kaleci Kayacan Erdoğan yumruklayarak topu uzaklaştırdı.
34. dakikada Novikovas'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topu kurtardı.
44. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Emrah Başsan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ertaç Özbir'in dokunamadığı topu, iyi yükselen Ricardo Gomes'in kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüyle tamamlandı.