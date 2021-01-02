Futbol: Süper Lig

Stat: Türk Telekom
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç
Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Belhanda, Ömer Bayram (Dk. 46 Falcao (Dk. 77 Sekidika)), Emre Kılınç, Arda Turan (Dk. 87 Kerem Aktürkoğlu), Oğulcan Çağlayan
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Dk. 85 Ersan Adem Gülüm), Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin (Dk. 70 Doğukan Sinik), Hakan Özmert (Dk. 90+4 Eren Albayrak), Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Amilton, Orgill (Dk. 90+3 Podolski)
Kırmızı kart: Dk. 51 Emre Kılınç (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 55 Marcao, Dk. 81 Arda Turan (Galatasaray), Dk. 69 Fredy, 80 Hakan Özmert, Dk. 90+1 Ersan Adem Gülüm, Dk. 90+5 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor)
İSTANBUL (AA) – Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
46. dakikada ceza sahasında verkaç yapmak isteyen Oğulcan Çağlayan, rakibinden seken topu yeniden önünde buldu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
49. dakikada Arda Turan'ın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Belhanda'nın vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.
77. dakikada Arda Turan'ın soldan içeri çevirdiği topa altıpas üzerinde ön direkteki Oğulcan vurdu ancak kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90. dakikada Saracchi'nin soldan ortasında ön direkteki Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla vurduğu topu kaleci Boffin kontrol etti.
Müsabaka golsüz beraberlikle sona erdi.