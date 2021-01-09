Futbol: Süper Lig

Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Bilal Gölen
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Kubilay Sönmez, Napoleoni, Brown Ideye, Cherif Ndiaye
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Dk. 15 Ersan Adem Gülüm), Naldo, Kudriashov, Gökdeniz Bayrakdar, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Orgill
Sarı kart: Dk. 8 Murat Paluli (Göztepe)
İZMİR (AA) – Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.
Karşılaşmanın 30. dakikasında hızlı gelişen hücumda sol kanattan ceza sahasına giren Amilton'un savunma oyuncularına rağmen yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.
42. dakikada sağ kanattan Soner'in yaptığı ortada kafa iyi yükselen Brown Ideye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45+1. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde oluşan karambolde top son olarak Cherif Ndiaye'ye geldi. Bu oyuncunun kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.