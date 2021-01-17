Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Koray Gençerler, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir, Lopes, Fabiano, Muhammet Özkal, Murawski, Recep Niyaz, Dossevi, Sacko, Sagal, Mesanovic
Atakaş Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Billong, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf
Sarı kartlar: Dk. 33 Billong, Dk. 36 Ribeiro (Atakaş Hatayspor)
DENİZLİ (AA) – Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
4. dakikada Denizlispor'da Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Akın Alkan topu önledi.
16. dakikada sağ kanattan Sacko'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Dossevi'nin şutunda, kaleci Akın Alkan yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
34. dakikada Sacko'nun pasında topla buluşan Recep Niyaz, ceza sahası dışından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla yandan dışarı gitti.
Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.