Futbol: Süper Lig

Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Can Hanoğlu, Murat Ergin Gözütok
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 81 Batuhan Kırdaroğlu), Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 69 Beykan Şimşek), Tripic (Dk. 60 Napoleoni), Zulj (Dk. 60 Kubilay Sönmez), Cherif Ndiaye (Dk. 69 Brown Ideye)
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson (Dk. 46 Ömürcan Artan), Toure, Diego (Dk. 46 Mustafa Çeçenoğlu), Piris da Motta, Halil İbrahim Pehlivan, Murat Yıldırım (Dk. 76 Mustafa Hüseyin Seyhan), Soner Dikmen, Polomat, Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 46 Rahmetullah Berişbek), İlker Karakaş (Dk. 74 Metehan Mert)
Goller: Dk. 25 Zulj, Dk. 45 Cherif Ndiaye, Dk. 45+2 ve 71 Halil Akbunar (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 14 Titi (Göztepe), Dk. 21 Murat Yıldırım, Dk. 22 Piris da Motta (Gençlerbirliği)
İZMİR (AA) – Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti.
53. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Cherif Ndiaye'nin sağ kanattan yaptığı ortada müsait durumdaki Tripic'in yaptığı kötü vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
66. dakikada Halil'in sol kanattan ceza alanına girdikten sonra aktardığı topla buluşan Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
71. dakikada Göztepe farkı 4'e çıkardı. Kubilay'ın verdiği pasla topla buluşan Halil, ceza alanına girdikten sonra savunma oyuncularına rağmen yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 4-0.
Karşılaşma Göztepe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.