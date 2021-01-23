Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Esat Sancaktar, Samet Çiçek
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan (Dk. 81 İlker Karakaş), Toure, Arda Kızıldağ, Polomat, Piris da Motta, Furman (Dk. 46 Stancu), Candeias, Soner Dikmen (Dk. 46 Murat Yıldırım), Sefa Yılmaz (Dk. 66 Rahmetullah Berişbek), Sio (Dk. 81 Ayite)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak (Dk. 83 Hosseini), Ekuban (Dk. 80 Kamil Ahmet Çörekçi), Flavio, Nwakaeme, Djaniny (Dk. 83 Afobe)
Goller: Dk. 36 Djaniny, Dk. 54 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 86 Piris da Motta (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 28 Soner Dikmen, Dk. 43 Furman (Gençlerbirliği), Dk. 85 Edgar, 90+4 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)
ANKARA (AA) – Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.
53. dakikada Candeias'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada top doğrudan kaleye gitti ve kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.
54. dakikada Trabzonspor, kontra ataktan bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. Nwakaeme'nin rakip yarı sahanın ortasından savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta, sol çaprazında topla buluşan Ekuban, düzgün bir kontrolden sonra çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-2.
72. dakika Sio'nun ceza yayının önünden çektiği sert şutta top yandan auta gitti.
85. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Ayite'nin şutunda ceza sahasında Edgar topa elle müdahale edince hakem Mustada Öğretmenoğlu, beyaz noktayı gösterdi. 86. dakikada penaltıyı kullanan Piris da Motta, topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 1-2.
90+1. dakikada Afobe'le verkaç yapan Nwakaeme, altıpasın içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Nwakaeme'nin şutunda kaleci Übeyd Adıyaman topu iki hamlede kurtardı.
Trabzonspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.