Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Hüseyin Göçek, Aleks Taşcıoğlu, Deniz Caner Özaral

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Anıl Koç, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Thelin

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Sapunaru, Uğur Demirok, Aziz Eraltay, Muhar, Campanharo, Lennon, Avramovski, Henrique, Maglica

Sarı kart: Dk. 23 Luckassen (Kasımpaşa)

İSTANBUL (AA) – Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

8. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Haddadi'nin pasında Yusuf Erdoğan ceza sahası içi sol çaprazında topu kontrol etti. Yusuf'un çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

13. dakikada ani gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında Henrique, orta sahada topla buluştuktan sonra takımını atağa çıkardı. Bu oyuncu, ceza sahasına yakın bir bölgede pasını Campanharo'ya verdi. Campanharo'nun sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.

22. dakikada Hes Kablo Kayserispor önemli bir fırsattan faydalanamadı. Lennon'ın tek pasında topla buluşan Maglica, Haddadi'den sıyrıldıktan sonra hızla kaleyi cepheden gören bir noktadan ceza sahasına girdi. Maglica, karşı karşıya kaldığı Ertuğrul Taşkıran'ı geçerek topu boş kaleye göndermek istedi ancak soluna iyi uzanan kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağa sahip olarak gole izin vermedi.

45. dakikada Avramovski, sol kanatta son çizgiye yakın bir noktada yerden ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkte uygun durumda bulunan Maglica'nın yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran kale çizgisi üzerinde 2 hamlede topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.