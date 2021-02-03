Futbol: Süper Lig

Stat: Antalya
Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, İlker Takpak
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Omar Imeri (Dk. 72 Ersan Gülüm), Bünyamin Balcı, Eren Albayrak (Dk. 89 Hakan Özmert), Nuri Şahin, Fredy (Dk. 89 Doğukan Sinik), Amilton (Dk. 83 Sidney Sam), Gökdeniz Bayrakdar
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, N'Sakala, Welinton, Hutchinson (Dk. 57 Oğuzhan Özyakup), De Souza, Ljajic (Dk. 57 Mensah), N'Koudou (Dk. 57 Ghezzal), Larin, Aboubakar
Goller: Dk. 39 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 73 Vida (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 70 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Boffin, Dk. 90+2 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 64 Mensah (Beşiktaş)
ANTALYA (AA) – Süper Lig'in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş, 1-1 berabere kaldı.
52. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hutchinson'ın sert vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
69. dakikada Rosier'in pasında topla buluşan Mensah'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
73. dakikada Beşiktaş, beraberliği sağladı. Antalyasporlu savunma oyuncusu Veysel Sarı, sol kanatta Larin'e yaptığı müdahale sonucu ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Serbest atışı kullanan Beşiktaş'ta Ghezzal'ın ortasında iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda, top sol köşeden ağlarla buluştu: 1-1
81. dakikada N'Sakala'nın ortasına yükselen Larin'in kafa vuruşunda, top direğe çarparak oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı, Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
82. dakikada De Souza'nın pasında Oğuzhan Özyakup, kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Oğuzhan Özyakup'un sert vuruşunda, Boffin gole izin vermedi.
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.