Futbol: Süper Lig

Yazan:
Alaturka Online
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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Musa Çağıran (Dk. 70 Oğuz Kağan Güçtekin), Diomande (Dk. 88 Adil Demirbağ), Miya (Dk. 76 Shengelia), Milosevic (Dk. 88 Daci), Sekidika (Dk. 88 Rahmanovic), Cikalleshi

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes (Dk. 59 Özer Özdemir), Fabiano, Mustafa Yumlu, Sakıp Aytaç (Dk 88 Ben Mohamed), Kubilay Aktaş (Dk. 73 Mesanovic), Murawski, Ahmad Yasin (Dk. 59 Dossevi), Hasan Ayaroğlu (Dk. 73 Bakalorz), Sagal, Rodallega

Goller: Dk. 52 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 80 Sekidika (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Lopes, Dk. 90+3 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 49 Guilherme, Dk. 90+3 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 90+4 Adil Demirbağ (İttifak Holding Konyaspor)

KONYA (AA) – Süper Lig'in 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi.

52. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Milosevic'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında, ön direkte topa dokunan Abdülkerim Bardakçı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

67. dakikada Sekidika'nın pasında, ceza sahası çizgisinde topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda, kaleci Cenk Gönen topu ayağıyla uzaklaştırdı.

80. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Shengelia rakiplerinden sıyrılarak sağdan getirdiği topu, ceza sahası içinde bulunan Sekidika'ya attı. Arka direkte müsait durumda topla buluşan Sekidika, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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