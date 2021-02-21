Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Metin
Demir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Muhar, Campanharo, Lennon, Avramovski, İlhan Parlak, Maglica
Gol: Dk. 18 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Camara (Demir Grup Sivasspor), Dk. 12 Kvrzic, Dk. 45+2 Muhar (Hes Kablo Kayserispor)
SİVAS (AA) – Süper Lig'in 26. haftasındaki mücadelede Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
9. dakikada Avramovski'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta, arka direğe koşu yapan Paz'ın kale alanından yakın mesafeden kafa vuruşunda top direğinden yanından auta çıktı.
18. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in soldan ön direğe gönderdiği topa hareketlenen Yatabare'nin altıpastan vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
20. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza alanına ortasında ön direğe koşu yapan Yatabare'nin vuruşunda, kaleye paralel giden top az farkla yandan auta gitti.
27. dakikada Fajr'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Camara'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Doğan Alemdar'da kaldı.
Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.