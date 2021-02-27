Futbol: Süper Lig

Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Esat Sancaktar, Mehmet Salih Mazlum
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Riberio, Traore, Selim Ilgaz, Akintola, Diouf
MKE Ankaragücü: Koray Çelikay, Kitsiou, Kulisic, Sarlija, Atila Turan, Lukasik, Voca, Endri Çekiçi, Lobjanidze, Paintsil, Borven
Goller: Dk. 16 Borven (MKE Ankaragücü) Dk.45 Diouf (Atakaş Hatayspor)
Kırmızı kart: Dk. 45+6 Paintsil (MKE Ankaragücü)
Sarı kart: Dk. 43 Kitsiou, Dk. 45+2 Alper Potuk (yedek kulübesinde) (MKE Ankaragücü)
HATAY (AA) – Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
11. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Akintola'nın sert şutunda defansa çarpan topu kaleci Koray Çelikay, son anda kornere çeldi.
16. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan ceza sahası dışından Lukasik'in yaptığı ortada altıpas içinde topa vuran Borven, meşin yuvarlığı filelere gönderdi. 0-1.
20. dakikada sol çaprazdan, ceza alanında topla buluşan Akintola'nın şutuna savunma ayak koyarak topu kornere gönderdi.
28. dakikada sol kanatta taç çizgisine yakın noktada topla buluşan Akintola'nın, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
45. dakikada ev sahibi takım eşitliği sağladı. Sol kanattan Selim Ilgaz'ın ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.