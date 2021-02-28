Futbol: Süper Lig

Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Suat Arslanboğa, Samet Çavuş, Bahtiyar Birinci
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Nwobodo, Cherif Ndiaye, Diabate, Jahovic
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Hadadi, Hajradinovic, Aytaç Kara, Sadiku, Yusuf Erdoğan, Bistrovic, Varga
Gol: Dk. 25 Cherif Ndiaye (Göztepe)
Kırmızı kart: Dk. 15 Luckassen (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 20 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 35 Aytaç Kara (Kasımpaşa)
İZMİR (AA) – Süper Lig'in 27. haftasında yapılan Göztepe-Kasımpaşa maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Müsabakanın 15. dakikasında orta sahada Cherif Ndiaye'ye yaptığı faulün ardından Derrick Luckassen direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
25. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada arka tarafta Cherif Ndiaye'nin vuruşunda top filelere gitti: 1-0.
Maçın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 önde tamamladı.