Futbol: Süper Lig

Stat: Medical Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 78 Yunus Mallı), Edgar, Vitor Hugo, Marlon (Dk. 86 Abdulkadir Parmak), Berat Özdemir, Flavio (Dk. 86 Afobe), Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban (Dk. 76 Yusuf Sarı), Djaniny
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan Yandaş (Dk. 74 Ozan Tufan), Pelkas (Dk. 86 Novak), Osayi Samuel (Dk. 74 Ferdi Kadıoğlu), Mesut Özil (Dk. 66 Samatta), Thiam (Dk. 66 Valencia)
Gol: Dk. 76 Pelkas (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 7 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 56 Mert Hakan Yandaş, Dk. 72 Serdar Aziz (Fenerbahçe)
TRABZON (AA) – Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yendi.
55. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, yakın mesafedeki Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu çıkardı.
63. dakikada Osayi Samuel'in pasında ceza alanı sağ çaprazında Sosa'nın şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
70. dakikada Berat Özdemir'in uzun pasında, sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda, kaleci Altay Bayındır topa sahip oldu.
76. dakikada Fenerbahçe, golü buldu. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında, topla hareketlenen Pelkas'ın ceza alanı dışından şutunda, yerden seken top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 0-1.
83. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Djaniny'in kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.
90+5. dakikada az oyuncuyla savunmayı yakalayan Fenerbahçe'de Ozan Tufan, topu Valencia'ya aktardı. Bu futbolcunun şutunda, top direğin yanından auta gitti.
Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.