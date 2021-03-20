Futbol: Süper Lig

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yasin Kol, Samet Çavuş, Mehmet Salih Mazlum

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic (Dk. 46 Titi), Atınç Nukan, Burekovic, Halil Akbunar (Dk. 46 Tripic), Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 87 Esiti), Zulj (Dk. 46 Diabate), Cherif Ndiaye, Jahovic (Dk. 87 Brown Ideye)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 90 Alaaddin Okumuş), Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Boyd (Dk. 68 Kayode), Hakan Arslan, Cofie, Fajr (Dk. 90+3 Ninga), Gradel (Dk. 90 Ziya Erdal), Yatabare (Dk. 68 Kone)

Goller: Dk. 23 ve 55 Yatabare, Dk. 38 Fajr, Dk. 41 ve 45+1 Boyd (Demir Grup Sivasspor), Dk. 60 Cherif Ndiaye, Dk. 66 Titi, Dk. 90+3 Diabate (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 17 Boyd, Dk. 53 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 36 Mihojevic, Dk. 36 Hayati Soydaş (Yardımcı antrenör), Dk. 69 Nwobodo (Göztepe)

İZMİR (AA) – Süper Lig'in 31. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Göztepe'yi 5-3 mağlup etti.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Demir Grup Sivasspor farkı 5'e çıkardı. Sol kanattan Tyler Boyd'un yaptığı ortada kaleci İrfan Can'ın uzaklaştırdığı top savunma oyuncularına da çarpan top Yatabare'ye geldi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-5.

60. dakikada Göztepe ilk golünü buldu. Tripic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye, sağ çapraz pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-5.

66. dakikada ev sahibi ekip farkı 3'e indirdi. Sol kanattan Tripic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Jahovic'in kafayla indirdiği topu arka direkte Titi gole çevirdi: 2-5.

84. dakikada sol çapraz pozisyonda topla buluşan Gradel'in sert şutunda, kaleci İrfan Can'ın da müdahale ettiği top direğe çarpıp kornere gitti.

90+2. dakikada Göztepe bir gol daha üretti. Ceza sahası içinde topla buluşan Diabate'nin şutunda, savunma oyuncularının müdahalesine rağmen meşin yuvarlak çizgiyi geçti: 3-5.

Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 5-3 üstün tamamladı.