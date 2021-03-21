Futbol: Süper Lig

Stat: Antalya
Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton (Dk. 79 Serdar Gürler), Fredy, Hakan Özmert (Dk. 88 Doğukan Sinik), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 72 Sidney Sam), Podolski (Dk. 88 Orgill)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Butko, Schwechlen, Bergdich, Da Costa, Omolo (Dk. 72 Obertan) , Boumal (Dk. 72 Osman Çelik), Aatıf, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 25 Novikovas), Emrah Başsan (Dk. 72 Rashani), El Kabir (Dk. 31 Oltan Karakullukçu)
Goller: Dk. 39 Aatıf (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 54 Fredy, Dk. 65 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 72 Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Butko, Dk. 79 Bergdich, Dk. 80 Osman Çelik (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 41 Hakan Özmert, Dk. 90 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)
ANTALYA (AA) – Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
54. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan sert ortasında kaleci Szumski'nin de müdahale etmeye çalıştığı top Erzurumsporlu savunma oyuncusu Da Costa'dan sekince kale önündeki Fredy'nin önünde kaldı. Fredy, uygun pozisyonda sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1
62. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan ortasında ön direkte topa yükselen Boumal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
65. dakikada Antalyaspor öne geçti. Podolski'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Gökdeniz Bayrakdar, kalecinin de öne çıkmasını fırsat bilerek topu aşırtma bir vuruşla filelerle buluşturdu: 2-1
72. dakikada Hakan Özmert'in pasında sağ kanatta topla buluştuktan sonra çalımlarla ceza sahasına giren Bünyamin Balcı'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti. 3-1
89. dakikada Serdar Gürler'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Orgill'in sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
Karşılaşma, Antalyaspor'un 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.