Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Süleyman Özay, Mehmet Kısal
Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Muhammet Özkal, Oğuz Yılmaz, Fabiano, Sakıb Aytaç, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Sacko, Rodallega
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Ndayishimiye, Tolga Ciğerci, Visca, Giuliano, Deniz Türüç, Demba Ba
Sarı kartlar: Dk. 1 Tolga Ciğerci (Medipol Başakşehir), Dk. 25 Murawski (Yukatel Denizlispor)
DENİZLİ (AA) – Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
7. dakikada Visca'nın ceza sahası içinden çektiği şutta savunmanın müdahale ettiği top kornere çıktı.
14. dakikada Diskerud'un ceza sahasına yakın noktadan çektiği şutta top az farkla üstten auta gitti.
29. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından kaleye şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
44. dakikada Sakıb Aytaç'ın sol çapraz pozisyondan attığı şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0 tamamlandı.