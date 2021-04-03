Futbol: Süper Lig

Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid (Dk. 90+5 Abdurrahman Canlı), Riberio (Dk.90+5 Muhammed Mert), Traore (Dk. 81 Sackey), Akintola (Dk. 88 Burak Can Çamoğlu), Kamara, Diouf
Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Etebo, Donk, Saracchi (Dk. 46 Linnes), Ömer Bayram, Gedson Fernandes, Arda Turan (Dk. 46 Halil İbrahim Dervişoğlu), Feghouli (Dk. 46 Ryan Babel), Onyekuru (Dk. 81 Oğulcan Çağlayan), Mustafa Muhammed (Dk. 46 Falcao)
Goller: Dk. 21 ve 72 Diouf, Dk. 29 Riberio (Atakaş Hatayspor)
Kırmızı kart: Dk. 79 Popov (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Arda Turan, Dk. 62 Şener Özbayraklı (Galatasaray), Dk. 37 Yusuf Abdioğlu, Dk. 52 Kamara, Dk. 52 Mesut Çaytemel, Dk. 57 Akintola, Dk. 64 Santos (Atakaş Hatayspor)
HATAY (AA) – Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Galatasaray'ı 3-0 yendi.
59. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde topla buluşan Falcao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
65. dakikada Hatayspor'da Kamara'nın kaleci Muslera'yı çalımlayarak attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
69. dakikada sağ köşeden korner kullanan Galatasaray'da Falcao'nun kafa vuruşunu kaleci Munir çeldi. Dönen topu önünde bulan Babel'in şutunu savunma uzaklaştırdı.
72. dakikada Hatayspor farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası önünde topla buluşan Diouf, kaleci Muslera'yı çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu. 3-0
76. dakikada orta sahadan ceza sahasına kadar topu taşıyan Akintola'nın çaprazdan vurduğu şut kaleci Muslera'da kaldı.
Mücadele, Atakaş Hatayspor 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.