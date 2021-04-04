Futbol: Süper Lig

Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Sarper Barış Saka, Bahtiyar Birinci, Murat Ergin Gözütok
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Da Costa, Schwechlen, Bergdich (Dk. 68 Hasan Hatipoğlu), Omolo, Obertan (Dk. 46 Osman Çelik), Emrah Başsan (Dk. 75 Petrus Boumal), Aatıf, Rashani (Dk. 54 El Kabir), Ricardo Gomes
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 83 Adil Demirbağ), Sekidika (Dk. 83 Kravets), Milosevic (Dk. 65 Hadziahmetovic), Bytyqi (Dk. 74 Miya), Cikalleshi
Goller: Dk. 9 Milosevic, Dk. 44 Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 15 Da Costa (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Jevtovic, Dk. 90+6 Guilherme (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 24 Murat Uçar, Dk. 90+6 Schwechlen (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
ERZURUM (AA) – Süper Lig'in 32. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.
64. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Murat Uçar'ın pasında topla buluşan Aatıf'ın sert şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
67. dakikada hızlı gelişen atakta Aatıf'ın sağ çaprazdan uzak direğe doğru vuruşunda, top yandan auta çıktı.
74. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan kullandığı serbest atışta savunmadan seken top arka direkteki Aatıf'ın önünde kaldı. Aatıf'ın vuruşunda, kaleci Sehic topu önledi.
90+5. dakikada Aatıf'ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta savunma oyuncusunun topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Sarper Barış Saka önce penaltı noktasını gösterdi. Video Yardımcı Hakem sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen Saka, penaltı kararını iptal etti.
Karşılaşma, İttifak Holding Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.