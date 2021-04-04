Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Yusuf Bozdoğan
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Moubandje, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Siopis, Kadzior, Berkan İsmail Kutlu, Davidson, Mustafa Pektemek
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş, Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias, Murat Yıldırım, Sefa Yılmaz, Lima
Goller: Dk. 8 Johansson (Gençlerbirliği), Dk. 37 Berkan İsmail Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 36 Soner Dikmen (Gençlerbirliği)
ANTALYA (AA) – Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.
8. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanattan içeriye giren Sefa Yılmaz topun yönünü sağ kanata çevirdi. Topu kontrol eden Johansson, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun kaleyi hafif çapraz gören yerden çektiği şutta, top kaleci Marafona'nın sağından ağlarla buluştu: 0-1.
17. dakikada faul sonrası sağ kanattan Kadzior, ceza sahası içine topu ortaladı. Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda, top kaleci Nordfeldt'te kaldı.
37. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Mustafa Pektemek, Davidson'u ara pasla ceza sahası içinde topla buluşturdu. Bu futbolcunun kaleye gönderdiği sert şutta, topu kaleci Nordfeldt çıkardı. Dönen topu Berkan İsmail Kutlu filelerle buluşturdu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.