Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak
Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hafes, Mallan, Acquah, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Fofana, Tetteh
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Valencia, Samatta
Goller: Dk. 17 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 34 Mustafa Eskihellaç (Yeni Malatyaspor)
MALATYA (AA) – Süper Lig'in 33. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
4. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Valencia'nin arka direğe paralel vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
13. dakikada Helenex Yeni Malatyaspor atağında, sol kanattan açılan ortaya iyi yükselen Acquah'ın kafa vuruşunda top üsten dışarı çıktı.
17. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valencia'nın ceza yayının gerisinden hücum yönüne göre solundan kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu: 0-1.
27. dakikada orta alandan topla hareketlenen Fofana'nın ceza yayı üzerinden yerden şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
34. dakikada Helenex Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza yayı üzerinden topu alan Fofana, meşin yuvarlağı yaklaşık 80 metre sürdükten sonra ceza sahasında soldan bindiren Mustafa Eskihellaç'ın önüne bıraktı. Mustafa'nın gelişine vuruşunda top filelere gitti: 1-1.
39. dakikada Caner'in sol kanattan açtığı yerden ortaya Hafes'in ters vuruşunda kaleci Ertaç Özbir etkili bir refleksle meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
– Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümüne özel pankart
Helenex Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadelede Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümü unutulmadı.
Yeni Malatya Stadı'nda karşılaşma öncesinde tribünde Anadolu Ajansı'nın (AA) 101. yıldönümünü kutlayan bir pankart yer aldı.