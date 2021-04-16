Futbol: Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Şansalan, Kamil Çetin, Candaş Elbil
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Uğur Demirok, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Attamah, Avramovski, Lennon, Muğdat Çelik, Pedro Henrique, Luckassen
KONYA (AA) – Süper Lig'in 35. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
4. dakikada Bytyqi'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar topu kornere çeldi.
18. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasına iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
34. dakikada Sekidika'nın ceza sahası çizgisine yakın noktadan sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.