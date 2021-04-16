Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Atiba (Dk. 84 Necip Uysal), Josef, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup (Dk. 18 Mensah-Dk. 84 Dorukhan Toköz), N'Koudou (Dk. 72 Gökhan Töre), Larin

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, Geraldo (Dk. 74 Orkan Çınar), İbrahim Akdağ, Alper Potuk, Paintsil (Dk. 90+7 Şahverdi Çetin), Badji (Dk. 31 Idriz), Emre Güral (Dk. 90+6 Erdi Dikmen)

Goller: Dk. 45+4 ve 52 (kendi kalesine) Kulusic (Beşiktaş), Dk. 65 ve 90+3 (penaltılardan) Paintsil (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 31 Geraldo, Dk. 76 Sarlija (MKE Ankaragücü), Dk. 90+1 Gökhan Töre (Beşiktaş)

İSTANBUL (AA) – Süper Lig'in 35. haftasındaki Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı 2-2 sona erdi.

52. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Rosier'in sağdan sert ortaladığı topu Kulusic, altı pasta kafayla kendi ağlarına gönderdi: 2-0.

62. dakikada Geraldo'nun pasıyla sağdan çizgiye inen Kitsiou, topu Alper Potuk'a çıkardı. Alper'in pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan İbrahim Akdağ'ın şutunda, meşin yuvarlak Vida'dan döndü. İbrahim Akdağ, Hırvat oyuncudan seken topu bir kez daha kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak kornere gitti.

64. dakikada soldan ceza sahasına giren Paintsil, Welinton'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada topun başına geçen Paintsil, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

76. dakikada Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta, Larin meşin yuvarlağı kafayla kaleye gönderdi. Top kaleci Korcan'da kaldı.

90+1. dakikada İbrahim Akdağ'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Paintsil, Gökhan Töre'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halis Özkahya, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Paintsil, topu ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.