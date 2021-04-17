Futbol: Süper Lig

Stat: Medical Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hosseini, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak (Dk. 66 Flavio), Yusuf Sarı (Dk. 89 Kamil Ahmet Çörekçi), Bakasetas, Nwakaeme (Dk. 79 Berat Özdemir), Djaniny (Dk. 89 Abdülkadir Ömür)
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu (Dk. 85 Billong), Santos, Katranis, Ribeiro (Dk. 69 Muhammed Mert), Aabid (Dk. 85 Akomadi), Traore, Kamara (Dk. 88 Burak Can Çamoğlu), Boupendza, Diouf
Goller: Dk. 22 Djaniny (Trabzonspor) Dk. 90+6 Boupendza (penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Baker, Dk. 60 Abdulkadir Parmak, Dk. 88 Yusuf Sarı (Trabzonspor), Dk. 58. Santos, Dk. 60 Riberio, Dk. 62 Yusuf Abdioğlu, Dk. 90+7 Traore) (Atakaş Hatayspor)
TRABZON (AA) – Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı.
Bordo-mavili takım, ligde son 4 karşılaşmasından beraberlikle ayrıldı.
74. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Flavio'nun kafa vuruşunda, kaleci Munir, topun sahibi oldu.
75. dakikada Boupendza'nın sağ taraftan pasında, Diouf, topu Kamara'ya çıkardı. Bu futbolcu uygun durumda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi.
78. dakikada orta alanın sağ çizgisinden aldığı topla rakibinden sıyrılarak ceza alanına giren Yusuf Sarı'nın karşı karşıya şutunda kaleci Munir, meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı.
90+2. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Boupendza, Flavio'nun hareketi sonrasında yerde kaldı ve maçın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.
90+4. dakikada Diouf'un kullandığı penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır, topu çeldi. Ancak ceza alanına bordo-mavili futbolcuların erken girmesi nedeniyle pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, penaltıyı tekrarlatma kararı verdi.
90+6. dakikada bu kez penaltıyı kullanan Boupendza, meşin yuvarlağı filelere yollayarak eşitliği sağladı: 1-1
Karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi.