Futbol: Süper Lig

Yazan:
Alaturka Online
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Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, De Souza, Ghezzal, Necip Uysal (Dk. 82 Dorukhan Toköz), Ljajic (Dk. 72 Mensah), N'Koudou, Gökhan Töre

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic (Dk. 46 Ramazan Civelek), Paz, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Attamah (Dk. 46 Emre Demir), Muhar, Lennon (Dk. 81 Sabovic), Alibec (Dk. 62 Melih Okutan), Pedro Henrique, İlhan Parlak (Dk. 75 Luckassen)

Goller: Dk. 4 Ghezzal (Penaltıdan), Dk. 13 ve 65 N'Koudou (Beşiktaş), Dk. 6 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 32 De Souza, Dk. 37 Rosier, Dk. 50 Necip Uysal, Dk. 88 Montero (Beşiktaş), Dk. 58 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

İSTANBUL (AA) – Süper Lig'in 37. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

65. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ghezzal'ın ceza yayının gerisinden ortasında N'Koudou'nun arka direkte bekletmeden ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

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