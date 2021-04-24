Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, De Souza, Ghezzal, Necip Uysal (Dk. 82 Dorukhan Toköz), Ljajic (Dk. 72 Mensah), N'Koudou, Gökhan Töre
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic (Dk. 46 Ramazan Civelek), Paz, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Attamah (Dk. 46 Emre Demir), Muhar, Lennon (Dk. 81 Sabovic), Alibec (Dk. 62 Melih Okutan), Pedro Henrique, İlhan Parlak (Dk. 75 Luckassen)
Goller: Dk. 4 Ghezzal (Penaltıdan), Dk. 13 ve 65 N'Koudou (Beşiktaş), Dk. 6 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 32 De Souza, Dk. 37 Rosier, Dk. 50 Necip Uysal, Dk. 88 Montero (Beşiktaş), Dk. 58 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor)
İSTANBUL (AA) – Süper Lig'in 37. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.
65. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ghezzal'ın ceza yayının gerisinden ortasında N'Koudou'nun arka direkte bekletmeden ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1
Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.